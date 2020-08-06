Міноборони Росії збрехало про НП з обваленням мосту на солдатів: постраждали десятки

Унаслідок обвалення залізничного мосту через річку Амур на військових навчаннях в Єврейській автономній області (Росія) насправді постраждали 17 солдатів, а не двоє, як раніше заявляли в Східному військовому окрузі Міноборони РФ.

Реальні масштаби наслідків НП озвучили на сайті Головного військового слідчого управління Слідчого комітету Росії. Зазначається, що постраждалі служать в 7-й окремій залізничній бригаді Східного військового округу РФ.

Зараз проводиться дослідча перевірка за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 293 КК РФ (Недбалість, що призвела з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю).

"5 серпня 2020 року о 13 годині 30 хвилин (за місцевим часом) під час будівництва комбінованого мостового залізничного переходу через річку Амур відбулося поздовжнє зміщення і складання прольотів естакади. Унаслідок події 17 військовослужбовців отримали ушкодження різного ступеня тяжкості", – наголошується в офіційній заяві Головного військового слідчого управління СК Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація, що 10 постраждалих на навчаннях у селищі Тельмана російських солдатів отримали важкі каліцтва. Однак у Міноборони РФ поспішили запевнити, що з мосту впали тільки двоє і не отримали жодних серйозних травм.