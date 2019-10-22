"Це сифіліс!" Одіозний депутат Держдуми напередодні популярного свята налякав росіян

Одіозний депутат Державної Думи Росії Віталій Мілонов порівняв свято Хелловін (він же День Усіх Святих) із сифілісом.

Він виступив категорично проти того, щоб святкувати цей день, назвавши його абсолютно штучно нав'язаним росіянам, передає Life (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Це вірус, це такий сифіліс, який прийшов до нас і від якого потрібно лікуватися. Не потрібно замінювати сифіліс чимось іншим", – заявив Мілонов.

Журналісти назвали депутата "одним із найбільш переконаних противників святкування Хелловіна в країні".

"Щорічно напередодні свята він організовує рейди, круглі столи та пресконференції, на яких переконує росіян відмовитися від цієї традиції і не привчати до неї своїх дітей. Парламентарій не втрачає надії, що Хелловін можна буде законодавчо заборонити в Росії", – відзначається в матеріалі.

Віталій Мілонов АиФ

"Хелловін – це свято поклоніння темним силам, а російське законодавство наказує, що ці свята проводити не можна, особливо в громадських місцях", – вважає Мілонов.

"Це дурна, запозичена безмозкими шанувальниками "Макдоналдса" традиція, яка не має жодних історичних коренів у Росії", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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