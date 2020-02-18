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18 лютого • оновлено в 10:35
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Мілонов запропонував внести до конституції Росії бога, аборти та СРСР

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Депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов запропонував закріпити в преамбулі конституції Росії заборону на аборти.

Лист з ціїю пропозицією політик направив в комітет, який розглядає поправки до основного закону РФ, передає РІА Новини.

Так, російський депутат хоче закріпити в преамбулі конституції "право дитини на спеціальну охорону та турботу, включаючи належний правовий захист, як до, так і після народження". Дану поправку він вважає своїм моральним обов'язком.

Віталій Мілонов

Віталій Мілонов

"Людина стає людиною не в момент появи на цей світ, а в момент зародження життя. Це не дозвільна думка, а строго науковий факт. Наш моральний борг – закріпити даний факт в головному законі нашої країни", – зазначив Мілонов.

Раніше депутат запропонував закріпити в конституції РФ віру в бога і статус РФ як "правонаступниці Російської Імперії і Союзу Радянських Соціалістичних Республік – переможця у Великій Вітчизняній війні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі побили одіозного депутата Державної Думи Росії Віталія Мілонова.

Раніше Віталій Мілонов відмовився відповідати на питання журналіста, яка в нього сексуальна орієнтація.

Відзначимо, що Мілонов назвав Україну "Евросомалі" і запропонував викупити половину її території.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Віталій Мілонов
Місце
Росія
Теги
Новини Росії СРСР
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