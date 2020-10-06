Депутат Держдуми – про сурогатне материнство: заводять дітей, як собак, щоб песик схожий мордочкою був

Депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов образив сім'ї, які скористалися послугами сурогатних матерів, щоб завести дітей.

В ефірі російського телеканалу НТВ скандальний політик заявив, що таким способом "люди заводять дітей, як собак, щоб песик схожий мордочкою на тебе був" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він також зробив гомофобну заяву, сказавши, що самотній чоловік може виховувати дітей, "а "голубий" не може, тому що він не чоловік".

"Краще відправимо в дитбудинок, правильно, Віталію Валентиновичу?" – запитав ведучий.

Мілонов відповів, що в дитячих будинках нібито "немає вільних дітей" і за усиновленням стоять черги.

У студії розпочалася перестрілка, під час якої депутат Держдуми запропонував заборонити "під три чорти" сурогатне материнство в Росії.

Обережно, відео зняте пропагандистами!

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Мілонов не раз відзначався скандальними заявами. Раніше він запропонував закріпити в преамбулі конституції Росії заборону на аборти.