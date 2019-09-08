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8 вересня • оновлено в 10:57
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"Міль в оточенні метеликів": з'ясувалося, на що Путін проміняв своїх полонених

20.2т Читати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін побував в реконструйованому Палаці художньої гімнастики в "Лужниках" замість того, щоб зустріти в аеропорту полонених з України.

Фото з Путіним опублікував в Twitter кремлівський журналіст Дмирий Смирнов. Глава Росії сфотографувався з дівчатами, але в мережі не оцінили кадр.

"Дівчата - це красиво. Ботоксний старий в середині - не дуже", "Який контраст", "Міль в оточенні метеликів", "Дідусь відбирає собі нову Алін Кабаєву", - пишуть коментатори.

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"Міль в оточенні метеликів": з'ясувалося, на що Путін проміняв своїх полонених
"Міль в оточенні метеликів": з'ясувалося, на що Путін проміняв своїх полонених
"Міль в оточенні метеликів": з'ясувалося, на що Путін проміняв своїх полонених
"Міль в оточенні метеликів": з'ясувалося, на що Путін проміняв своїх полонених
"Міль в оточенні метеликів": з'ясувалося, на що Путін проміняв своїх полонених
"Міль в оточенні метеликів": з'ясувалося, на що Путін проміняв своїх полонених
"Міль в оточенні метеликів": з'ясувалося, на що Путін проміняв своїх полонених
"Міль в оточенні метеликів": з'ясувалося, на що Путін проміняв своїх полонених

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Глава России сфотографировался с девушками, но в сети не оценили кадр ? Да это потому, что этот глава - тот ещё кадр !
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Не великая, просто большая... Лапоть накарте. Модератор, что тебе не нравится? Великой, просто вьімирающую считаешь?!! Хи там 90 млн по их подсчетам осталось. 7 человек на кв км...
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Уваров Николай
Уваров Николай
Тогда, когда наших встречали как героев, на России вообще не встречали. Это я про пленных. Зато все российские пленные возвращали в х¥йлостан с мешками набитые нашими продуктами. Вся сущность путлерейха.
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