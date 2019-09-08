"Міль в оточенні метеликів": з'ясувалося, на що Путін проміняв своїх полонених

Президент РФ Володимир Путін побував в реконструйованому Палаці художньої гімнастики в "Лужниках" замість того, щоб зустріти в аеропорту полонених з України.

Фото з Путіним опублікував в Twitter кремлівський журналіст Дмирий Смирнов. Глава Росії сфотографувався з дівчатами, але в мережі не оцінили кадр.

"Дівчата - це красиво. Ботоксний старий в середині - не дуже", "Який контраст", "Міль в оточенні метеликів", "Дідусь відбирає собі нову Алін Кабаєву", - пишуть коментатори.

По-перше, це красиво: Путін в реконструйованому Палаці художньої гімнастики в "Лужниках" pic.twitter.com/1wA0g0SbkQ - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) September 7, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.