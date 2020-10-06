Михалков видав "справжніх отруйників" Навального

Російський актор і режисер Микита Михалков звинуватив світових лідерів, таких як президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це він розповів у своєму блозі на YouTube. Також в отруєнні він звинуватив прем'єр-міністра Бориса Джонсона та лідера Франції Еммануеля Макрона.

"Пан Трамп, пан Джонсон, пані Меркель, пан Макрон ... Ви за що отруїли безробітного блогера? Що він поганого вам щось зробив? Ви за що його отруїли? А чому я так говорю? А тому, що у мене є підстави так говорити!" – висловився Михалков.

Як приклад "доказів" він навів нібито дослідження московського НДІ Скліфосовського, який не знайшов слідів "Новачка" в аналізах Навального.

Також Михалков згадав, що президент Трамп виступав за організацію операції по ліквідації президента Сирії Башара Асада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Навальний сказав, що отрута "Новачок" міг потрапити в його організм через шкіру після контакту з особистими речами.