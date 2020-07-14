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Михайло Єфремов намагався відкупитися після смертельної ДТП. Відеофакт

Карина Бондаренко
Новини Росії
2,3 т.
Михайло Єфремов намагався відкупитися після смертельного ДТП

Михайло Єфремов намагався відкупитися після смертельного ДТП.

Російський актор Михайло Єфремов намагався відкупитися після смертельної аварії з його участю в центрі Москви.

Відповідне відео показали 13 липня в ефірі програми "60 хвилин", його також опублікувала у себе в Telegram Ольга Скабеева (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На записі видно, як автоінспектор заповнює протокол щодо Єфремова після зіткнення. При цьому на фоні чутно голос артиста.

"Давайте я піду, а потім заплачу вам всі гроші", – сказав Єфремов.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на російському телебаченні оприлюднили нове відео смертельної ДТП з актором Михайлом Єфремовим у центрі Москви, зняте з іншого ракурсу.

РосіяМосквахабарМихайло Єфремов
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