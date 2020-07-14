Михайло Єфремов намагався відкупитися після смертельної ДТП. Відеофакт
Михайло Єфремов намагався відкупитися після смертельного ДТП.
Російський актор Михайло Єфремов намагався відкупитися після смертельної аварії з його участю в центрі Москви.
Відповідне відео показали 13 липня в ефірі програми "60 хвилин", його також опублікувала у себе в Telegram Ольга Скабеева (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
На записі видно, як автоінспектор заповнює протокол щодо Єфремова після зіткнення. При цьому на фоні чутно голос артиста.
"Давайте я піду, а потім заплачу вам всі гроші", – сказав Єфремов.
Як писав OBOZREVATEL раніше, на російському телебаченні оприлюднили нове відео смертельної ДТП з актором Михайлом Єфремовим у центрі Москви, зняте з іншого ракурсу.
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