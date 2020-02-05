Міг убити одним ударом: на перевалі Дятлова ледь не повторилася трагедія з туристами

У Росії, на горезвісному перевалі Дятлова, у 2019 році ледь не повторилася страшна трагедія. У цій же місцевості на дослідника Сергія Фадєєва, який приїхав шукати причину загибелі туристів у 1959 році, накинувся ведмідь.

Як розповів сам турист "КП", у них була група з 10 осіб. "Табір ми розбили за два кілометри від перевалу. І ось одного дня я вирішив піднятися на перевал. Мені треба було уточнити місце, де розташовувася намет групи Дятлова, й зібрати докази. Ніхто з гурту зі мною не пішов. Я піднявся на перевал вище від того місця, де стояв намет", – розповів він.

Перевал Дятлова ТАСС

Там він і зустрівся з твариною. "Одного удару лапою мені б вистачило, щоб загинути", – говорить Фадєєв.

Цієї миті чоловік побачив альпеншток (пряма металева палка), який раніше встромив у землю. Він схопив його, зробив випад на звіра й закричав: "Стояти!"

Досліднику пощастило, оскільки ведмідь різко зупинився, а потім втік стрибками вгору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що група студентів могла загинути на перевалі Дятлова внаслідок удару новітньої зброї з незрозумілим ефектом.

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