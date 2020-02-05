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7 лютого • оновлено в 09:21
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Міг убити одним ударом: на перевалі Дятлова ледь не повторилася трагедія з туристами

10.8т
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У Росії, на горезвісному перевалі Дятлова, у 2019 році ледь не повторилася страшна трагедія. У цій же місцевості на дослідника Сергія Фадєєва, який приїхав шукати причину загибелі туристів у 1959 році, накинувся ведмідь.

Як розповів сам турист "КП", у них була група з 10 осіб. "Табір ми розбили за два кілометри від перевалу. І ось одного дня я вирішив піднятися на перевал. Мені треба було уточнити місце, де розташовувася намет групи Дятлова, й зібрати докази. Ніхто з гурту зі мною не пішов. Я піднявся на перевал вище від того місця, де стояв намет", – розповів він.

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Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

ТАСС

Там він і зустрівся з твариною. "Одного удару лапою мені б вистачило, щоб загинути", – говорить Фадєєв.

Цієї миті чоловік побачив альпеншток (пряма металева палка), який раніше встромив у землю. Він схопив його, зробив випад на звіра й закричав: "Стояти!"

Досліднику пощастило, оскільки ведмідь різко зупинився, а потім втік стрибками вгору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що група студентів могла загинути на перевалі Дятлова внаслідок удару новітньої зброї з незрозумілим ефектом.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Сизых Антон
Сизых Антон
Бросьте. Тела принесены, съемки подложны - вся и "тайна" перевала. Ни один дятловед, писатель, журналист не вправе отвечать на вопрос: откуда у Тибо месячная щетина в морге, почему на снимках Дятлова на перевале все лыжи без креплений, и т.д., и т.д., и т.д. Запретных вопросов пропасть. Все ответы тут - https://gorojanin-iz-b.livejournal.com/85272.html
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaпские байки!
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