"Ми тут влада, Путін, йди геть"! З'явилися відео протестів з усіх куточків Росії

Олексій Тітофф Новини Росії 09:57, 23.01.2021 Оновлено: 09:58, 23.01.2021

У суботу, 23 січня, в Росії почали проходити акції протесту на підтримку арештованого опозиційного політика Олексія Навального.

На вулиці російських міст вийшли тисячі людей. Люди скандували такі гасла: "Свободу", "Геть царя", "Путін йди геть", "Ми тут влада" та інше. Силовики стали затримувати людей на вулицях, буквально хапаючи кожного, хто їм попадеться під руку. Про затримання стали повідомляти по всій Росії.

Нагадаємо, що раніше прихильників Навального почали затримувати по всій країні напередодні протестів 23 січня.

Відзначимо, що OBOZREVATEL веде хроніку подій в Росії.

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