"Ми тут влада, Путін, йди геть"! З'явилися відео протестів з усіх куточків Росії
У суботу, 23 січня, в Росії почали проходити акції протесту на підтримку арештованого опозиційного політика Олексія Навального.
На вулиці російських міст вийшли тисячі людей. Люди скандували такі гасла: "Свободу", "Геть царя", "Путін йди геть", "Ми тут влада" та інше. Силовики стали затримувати людей на вулицях, буквально хапаючи кожного, хто їм попадеться під руку. Про затримання стали повідомляти по всій Росії.
Нагадаємо, що раніше прихильників Навального почали затримувати по всій країні напередодні протестів 23 січня.
Відзначимо, що OBOZREVATEL веде хроніку подій в Росії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олексія Навального затримали відразу після його повернення в Росію 17 січня. До цього він чотири місяці перебував в Німеччині, де проходив лікування після отруєння.
18 січня прямо в СІЗО правоохоронці провели засідання суду. Навального заарештували на 30 діб, а він в свою чергу закликав людей виходити на вуличні мітинги.
Bloomberg повідомив, що в Росії Навального намір засудити до кількох років в'язниці.