"Метр сорок п'ять": Путіна спіймали на хитрості зі ростом

Президента Росії Володимира Путіна знову викрили в махінаціїї зі зростом, який він ретельно намагається приховати на фото.

Так, цього разу приводом для обговорення став знімок лідера РФ із главою В'єтнаму Нгуєном Суан Фуком, який опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

В'єтнамський президент виявився зростом ще нижчим за Путіна. Користувачі відзначили, що через це російський лідер охоче позував із ним перед камерами, щоб виглядати вищим.

Путін і Фук Twitter Дмитра Смирнова

"Коли хтось нижчий за тебе", "Два плюгавих гноми", "Є люди дрібніші", "Ну, порівняно з Фуком, реально великий! Нгуєн скільки – метр сорок п'ять?" – зіронізували в коментарях.

При цьому, український політтехнолог Олексій Голобуцький показав фото Путіна з Фуком 3-річної давності. За його спостереженнями, президент РФ помітно змінився.

Telegram AllГолобуцкій

"В'єтнамець який був, такий і залишився. А ось Путін сильно підтоптався з 2016-го, ніякий ботокс не допоміг", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Прем'єр В'єтнаму Нгуєн Суан Фук - Путіну: Дуже радий знову зустрітися з вами, шановний товариш президент. Ви є великим, близьким другом в'єтнамського народу pic.twitter.com/WdFXoCkPcJ - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 22 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін повеселив мережу новим знімком, на якому він зображений із сербським лідером Олександром Вучичем, зріст якого становить майже 2 метри.

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