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"Метр сорок п'ять": Путіна спіймали на хитрості зі ростом

6.1тЧитати матеріал російською

Президента Росії Володимира Путіна знову викрили в махінаціїї зі зростом, який він ретельно намагається приховати на фото.

Так, цього разу приводом для обговорення став знімок лідера РФ із главою В'єтнаму Нгуєном Суан Фуком, який опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

В'єтнамський президент виявився зростом ще нижчим за Путіна. Користувачі відзначили, що через це російський лідер охоче позував із ним перед камерами, щоб виглядати вищим.

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Путін і Фук

Путін і Фук

Twitter Дмитра Смирнова

"Коли хтось нижчий за тебе", "Два плюгавих гноми", "Є люди дрібніші", "Ну, порівняно з Фуком, реально великий! Нгуєн скільки – метр сорок п'ять?" – зіронізували в коментарях.

"Метр сорок п'ять": Путіна спіймали на хитрості зі ростом
"Метр сорок п'ять": Путіна спіймали на хитрості зі ростом
"Метр сорок п'ять": Путіна спіймали на хитрості зі ростом

При цьому, український політтехнолог Олексій Голобуцький показав фото Путіна з Фуком 3-річної давності. За його спостереженнями, президент РФ помітно змінився.

"Метр сорок п'ять": Путіна спіймали на хитрості зі ростом

Telegram AllГолобуцкій

"В'єтнамець який був, такий і залишився. А ось Путін сильно підтоптався з 2016-го, ніякий ботокс не допоміг", – написав він у своєму Telegram-каналі.

"Метр сорок п'ять": Путіна спіймали на хитрості зі ростом

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін повеселив мережу новим знімком, на якому він зображений із сербським лідером Олександром Вучичем, зріст якого становить майже 2 метри.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Пока Кабаева поросится,спи..дил лабутены?
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CARGO 100
CARGO 100
Теперь замеряйте своего Зеленского, у которого 1м. 66 см.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
CARGO 100, наш Зеленский хоть на каблуках ни ходит🤣🤣🤣 у ботексного комплексы🤣🤣🤣
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Васильев Александр
Васильев Александр
«На лабутенах, нах И в охуительных штанах!» ©
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Васильев Александр, ,лосины-истино росиянские штаны.
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