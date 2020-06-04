Мережу спантеличив несподіваний жест Путіна на нараді: відео
Президент Росії Володимир Путін під час наради з прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним "схвально" постукав кулаком по столу.
Як повідомляє Telegram-канал RIA_Kremlinpool, в цей момент Путін говорив, що урядом проведена дуже велика робота щодо відновлення економіки, яка постраждала через пандемію коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Стукати кулаком Путін може по-різному. В тому числі і схвально", – відзначили журналісти кремлівського пулу.
Такий жест президента РФ з іронією сприйняли в соцмережах.
"Можливо, це нервовий тик", "Він передає нам приховані послання через стукіт", "Сигнал SOS передає?", "Що це взагалі за новини? Це вже пізній Брежнєв чи ще ранній?", – дивуються користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін назвав Росію окремою цивілізацією і насмішив мережу.