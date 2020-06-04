Мережу спантеличив несподіваний жест Путіна на нараді: відео

Новини Росії 02:00, 5.06.2020

Президент Росії Володимир Путін під час наради з прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним "схвально" постукав кулаком по столу.

Як повідомляє Telegram-канал RIA_Kremlinpool, в цей момент Путін говорив, що урядом проведена дуже велика робота щодо відновлення економіки, яка постраждала через пандемію коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Путін "схвально" постукав по столу

"Стукати кулаком Путін може по-різному. В тому числі і схвально", – відзначили журналісти кремлівського пулу.

Такий жест президента РФ з іронією сприйняли в соцмережах.

"Можливо, це нервовий тик", "Він передає нам приховані послання через стукіт", "Сигнал SOS передає?", "Що це взагалі за новини? Це вже пізній Брежнєв чи ще ранній?", – дивуються користувачі.

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Скрін Twitter
Скрін Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін назвав Росію окремою цивілізацією і насмішив мережу.

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