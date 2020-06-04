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5 червня • оновлено в 03:00
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Мережу спантеличив несподіваний жест Путіна на нараді: відео

2.2т
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Президент Росії Володимир Путін під час наради з прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним "схвально" постукав кулаком по столу.

Як повідомляє Telegram-канал RIA_Kremlinpool, в цей момент Путін говорив, що урядом проведена дуже велика робота щодо відновлення економіки, яка постраждала через пандемію коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Путін "схвально" постукав по столу

Путін "схвально" постукав по столу

"Стукати кулаком Путін може по-різному. В тому числі і схвально", – відзначили журналісти кремлівського пулу.

Такий жест президента РФ з іронією сприйняли в соцмережах.

"Можливо, це нервовий тик", "Він передає нам приховані послання через стукіт", "Сигнал SOS передає?", "Що це взагалі за новини? Це вже пізній Брежнєв чи ще ранній?", – дивуються користувачі.

Мережу спантеличив несподіваний жест Путіна на нараді

Скрін Twitter

Мережу спантеличив несподіваний жест Путіна на нараді

Скрін Twitter

Мережу спантеличив несподіваний жест Путіна на нараді

Скрін Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін назвав Росію окремою цивілізацією і насмішив мережу.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
видео соцмережі
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