Мережу спантеличило таке саме фото Путіна в синіх плавках на Водохреще в новині за 2019-й рік

Користувачі мережі звернули увагу на дивину з фотографією президента Росії Володимира Путіна на водохресні купання в 2021 році. Такий же знімок виявили в новини за 2019 рік.

Спочатку на це звернув користувач Twitter під ніком "Вашингтонський Обком". Він зробив висновок, що зйомку купання за 2019 рік видали за 2021-й (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Замінене фото з Путіним.

"І тут н**бали: Видали зйомку водохресного купання 2019 року за 2021-й", – переконаний користувач.

Пост користувача "Вашингтонський Обком".

У коментарях багато хто почав обурюватися, а деякі писали, що підозрювали про постановочне відео цього року.

Реакція користувачів.

Реакція користувачів.

Однак один з користувачів звернув увагу на те, що архівна новина за 2019 рік спочатку містила інший знімок.

Користувач звернув увагу на веб-архів.

Фото в архівній новини.

Також, за його словами, в коді видно, що фотографія позначена 2021 роком.

Скріншот з кодом новини.

Інший читач додав, що пошук по цьому фото видає тільки 2021-й, а не 2019 рік.

Коментар про пошук картинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін 19 січня викупався в ополонці і став предметом насмішок в мережі. Деякі користувачі припустили, що запис був постановочним, і зняли його нібито в знімальному павільйоні. Також вони звернули увагу на те, що у президента РФ з рота не йшов пар, як це має бути за мінусової температури.