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31 березня • оновлено в 21:35
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Можливе зараження Путіна на коронавірус підірвало мережу

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Інформація про те, що російський президент Володимир Путін може захворіти коронавірусів, буквально підірвала соціальні мережі у вівторок 31 березня.

Приводом для цього послужило повідомлення, що заразився головний лікар інфекційної лікарні Комунарка Денис Проценко. Минулого вівторка, 24 березня, медик контактував з главою РФ, коли проводив екскурсію по лікарні. Він був в медичному халаті, без маски і рукавичок, вітався з російським президентом за руку. При цьому захисних засобів на Путіні не було, спеціальний костюм він надів пізніше, коли ходив коридорами лікарні.

Володимир Путін і Денис Проценко

Володимир Путін і Денис Проценко

Володимир Путін і Денис Проценко

Володимир Путін і Денис Проценко

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков запевнив всіх, що президент регулярно проходить тестування на Covid-19, "вірусу в нього не виявлено, він відчуває себе нормально".

"Єльцин прославився "міцним рукостисканням", Путін прославиться отруйним...", – написала російська журналістка Олена Риковцева.

"У головлікаря "Комунарка" Дениса Проценко діагностований коронавірус. Це рукостискання, яке має всі шанси стати історичним, сталося тиждень тому", – підкреслив авіаційний експерт Вадим Лукашевич.

"ЄЄЄЄЄЄ!!!!!!!!!! Богородиця, пристрелялась, нарешті, матінка", – доповнив блогер Аркадій Бабченко.

У коментарях під їхніми постами користувачі соцмереж були більш емоційними.

"Мільйони людей завмерли в надії; тепер обидва в жаху: один боїться вірусу, інший боїться розплати; Боженька, якщо Ти є, забери швидше до себе це Ху*ло! Стільки хороших людей гине, а воно по землі ходить і весь світ тероризує!", – пишуть люди в своїх коментарях.

OBOZREVATEL зібрав реакцію.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії через те, що влада не може стримати епідемію коронавируса, населення стало масово скуповувати морозильні камери, щоб робити додаткові запаси продуктів.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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К. Алла
К. Алла
Не дождетесь, у Путин на прекрасное здоровье, так что если и заразился, ничего с ним не случился. Лучше пусть о себе беспокоятся те, кто имя Божье и Его святой Матери упоминают с просьба поразить неугодного. Ведь христианам заповедано молиться даже за врагов. Злобный безбожник бабетта, разумеется, безнадежен, но прочим следует подумать.
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Sakovich Lolita
Sakovich Lolita
Мир вздрогнет!
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Sakovich Lolita
Sakovich Lolita
Бог шельму метит! Весь мир от счастья вздрогнул!
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