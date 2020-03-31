Інформація про те, що російський президент Володимир Путін може захворіти коронавірусів, буквально підірвала соціальні мережі у вівторок 31 березня.

Приводом для цього послужило повідомлення, що заразився головний лікар інфекційної лікарні Комунарка Денис Проценко. Минулого вівторка, 24 березня, медик контактував з главою РФ, коли проводив екскурсію по лікарні. Він був в медичному халаті, без маски і рукавичок, вітався з російським президентом за руку. При цьому захисних засобів на Путіні не було, спеціальний костюм він надів пізніше, коли ходив коридорами лікарні.

Володимир Путін і Денис Проценко

Володимир Путін і Денис Проценко

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков запевнив всіх, що президент регулярно проходить тестування на Covid-19, "вірусу в нього не виявлено, він відчуває себе нормально".

"Єльцин прославився "міцним рукостисканням", Путін прославиться отруйним...", – написала російська журналістка Олена Риковцева.

"У головлікаря "Комунарка" Дениса Проценко діагностований коронавірус. Це рукостискання, яке має всі шанси стати історичним, сталося тиждень тому", – підкреслив авіаційний експерт Вадим Лукашевич.

"ЄЄЄЄЄЄ!!!!!!!!!! Богородиця, пристрелялась, нарешті, матінка", – доповнив блогер Аркадій Бабченко.

У коментарях під їхніми постами користувачі соцмереж були більш емоційними.

"Мільйони людей завмерли в надії; тепер обидва в жаху: один боїться вірусу, інший боїться розплати; Боженька, якщо Ти є, забери швидше до себе це Ху*ло! Стільки хороших людей гине, а воно по землі ходить і весь світ тероризує!", – пишуть люди в своїх коментарях.

OBOZREVATEL зібрав реакцію.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії через те, що влада не може стримати епідемію коронавируса, населення стало масово скуповувати морозильні камери, щоб робити додаткові запаси продуктів.

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