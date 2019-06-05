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Мер міста в Росії впала у калюжу в прямому ефірі. Відео

2.4тЧитати матеріал російською

Мер Омська (Росія) Оксана Фадіна під час обходу адміністративного округу міста після сильної зливи впала в калюжу.

Вона оглядала ремонт і проходила через бруд. В один момент жінка втратила рівновагу, перестрибуючи через калюжу. Падіння зняли на відео (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Дощу ми не боїмося, довелося і впасти. Але насправді ця тема показова. По-перше, дорогі омичі, мер у вас не білоручка, бруду не боїться. По-друге, є чому вчитися: запитала про прибудинкові території – калюжі, бруд, ведеться будівництво", – прокоментувала Федіна, передає її прес-служба.

Мер Омська впала в калюжу

Мер Омська впала в калюжу

Скріншот відео

"Вибоїни, внутрішньоквартальні проїзди заповнені водою. Муніципалітету потрібно подумати, тому що ці калюжі йдуть під фундамент", – додала вона.

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Також у міськадміністрації додали, що мер із іронією поставилася до інциденту, вона не постраждала під час падіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заплуталася, намагаючись переказати меми про російські закони.

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