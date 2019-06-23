Менше, ніж у Медведєва? Путін попався на маніпуляціях з сантиметрами

Інтернет-користувачів спантеличили кадри президента Росії Володимира Путіна, зроблені в різний час.

Так, український політолог Олександр Голобуцький помітив маніпуляції з сантиметрами зросту глави РФ. Про це він написав у своєму Telegram.

Спочатку політолог продемонстрував фото Путіна і Медведєва на "параді на честь 22 червня", де з легкістю можна побачити, що президент нижче прем'єра Росії.

"А за офіційною ж версією Путін на цілих 7 сантиметрів вище Медведєва! Упс", — підкреслив Голубицький.

Путін і Медведєв на "параді на честь 22 червня" t.me/allgolobutsky

Потім блогер розмістив ще один знімок, на якому Путін виглядає вище заступника гендиректора ТВ "Росія" Сергія Брильова, зріст якого дорівнює 172-м сантиметрам.

"Легким рухом руки": ще з ранку Путін на параді був нижче 163-сантиметрового Медведєва, а вдень він вже вище 172-сантиметрового заступника гендиректора ТВ "Росія" Сергія Брильова. Спритність рук техніків з підпорами — і ніякого шахрайства!"— підмітив Олексій Голубицький.

Володимир Путін і Сергій Брильов t.me/allgolobutsky

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер помітив дивний нюанс в зовнішності Путіна. Деталь була помічений під час покладання вінка до пам'ятника радянським воїнам у Відні.

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