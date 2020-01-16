Медведєва згубив сніг: росіяни знайшли причину перестановок у Кремлі

Про рішення Дмитра Медведєва піти з поста прем'єр-міністра Росії в політичних колах країни стало відомо ще напередодні Нового року.

З цієї причини він не брав участі в роботі над посланням глави РФ Володимира Путіна і не знав про зміст його політичної частини. Про це пише Telegram-канал "Шуліка", посилаючись на джерела у владі.

За їхніми словами, багато хто помітив відсутність Медведєва на підсумковій нараді, як і присутність на ній Михайла Мішустіна, якого президент РФ запропонував затвердити на посаду нового прем'єра, і мера Москви Сергія Собяніна. Але пояснення цьому знайшли тільки одне.

Дмитро Медведєв mk.ru

Зокрема фото, що з'явилося в мережі перед самим Новим роком, завезеного під резиденцію Медведєва в Плесі снігу, аби він катався там на лижах.

"Хронологічно це могло стати останньою краплею, тому що фотографію просували вельми лояльні до Кремля ресурси, ба більше, вони були першими", – йдеться в повідомленні.

На дачу Медведєва спеціально завезли сніг instagram.com/navalny

Водночас автори підкреслили, що незважаючи на відхід із високої посади, ніякі резиденції і "будиночки для качок" у Медведєва не заберуть. Оскільки ті не є державними.

"І користується ними він не як прем'єр, а як приватна особа, як друг керівництва фондів, які володіють цією нерухомістю", – додали автори.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам 15 січня пішов у відставку.

З’ясувалося, що прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який оголосив про відставку, опрацьовував для Росії реформу політичної системи за аналогією з США, яка нібито відрізнялася від поглядів глави Кремля Володимира Путіна.

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