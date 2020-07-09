Медведєв зізнався, в яких стосунках залишився з Путіним після відставки

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розповів про свої стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним після звільнення з поста прем'єр-міністра.

Колишній глава уряду Росії дав інтерв'ю KP.RU. Він запевнив, що його стосунки з Володимиром Путіним "як і раніше добрі товариські".

За словами Медведєва, оскільки він зараз обіймає посаду заступника Путіна і відповідає за функціонування Ради Безпеки, то має можливість регулярно спілкуватися з першою особою в різних форматах.

"Обговорюємо різні питання в сфері безпеки, у вузькому сенсі слова, і економічні питання, і соціальні", – пояснив Медведєв.

Він додав, що періодично звертається до президента і як голова найбільшої партії – "Єдиної Росії". Він готував пропозиції для президента щодо підтримки економіки, соціальної сфери, а також з деяких питань праці та зайнятості.

"Так що все в порядку. Все добре", – резюмував заступник голови Радбезу

Як повідомляв OBOZREVATEL, політолог Станіслав Бєлковський припустив, що алкогольна залежність колишнього прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва стала однією з причин його відставки.