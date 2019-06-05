"Медведєв в Газпром": стало відомо про важливі кадрові перестановки в Кремлі

Глава російського "Газпрому" Олексій Міллер може піти у відставку, а його місце займе нинішній прем'єр Росії Дмитро Медведєв. Сам Міллер може стати губернатором Санкт-Петербургу.

Про це з посиланням на свої джерела в Кремлі повідомляють ряд російських телеграм-каналів. За їхньою інформацією, така кадрова ротація можлива в перших числах червня.

Олексій Міллер і Дмитро Медведєв Корреспондент.net

"Цілий ряд впливових телеграм-каналів мусує тему про можливий перехід Медведєва "на Газпром", а Міллера – "на Пітер". У той же час інформація спростовуються не менш поінформованими джерелами. Як в оповіданні про хлопчика, який постійно кричав "Вовки! Вовки!". Жартівникові перший раз повірили, а потім припинили. А коли прибігли справжні вовки... Самі розумієте колізію", – іронічно підмітили автори каналу Кремлівський беЗбашеннік.

Скрін-шот

Скрін-шот

Скрін-шот

На їхню думку, чутки про перестановку в Газпромі і уряді свідчать про "серйозні ігри під кремлівським килимом, а інтересантів цієї інтриги не так багато".

"Потенційна відставка Міллера зачіпає багато інтересів: зростання позицій глави "Ощадбанку" Грефа, падіння позицій Матвієнко, зростання впливу глави "Роснафти" Сечіна. Але гарант, нібито прийняв рішення на рокировку. Тим більше, що у Міллера проблеми зі здоров'ям, а поставлені цілі по будівництву виконані. Але видно його час не настав, якщо він залишився на своєму місці. Різними чутками Кремль промацує настрої і реакції еліт", – повідомили в телеграм-каналі Якось ось так.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Медведєв раптом заговорив про примирення з Україною.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.