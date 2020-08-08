Медведєв розповів, як Грузія "оголосила Росії війну"

Дії влади Грузії в Південній Осетії і Абхазії в серпні 2008 року нібито можна було розцінювати, як "оголошення війни Росії".

Про це заявив у ВКонтакте заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який у 2008 році був президентом Росії.

"По суті, мова йшла про оголошення війни Російській Федерації. Саме тому тоді я прийняв непросте, але єдино можливе рішення – встати на захист Абхазії та Південної Осетії, спочатку захистивши їх від агресії, а потім, на прохання їхніх громадян, визнавши їх повну незалежність", – зазначив він.

На думку Медведєва, в іншому випадку Закавказзя перетворилося б у порохову бочку, що для Росії було абсолютно неприйнятно.

"Росія, і це треба чітко розуміти, ніколи не допустить нападу на наших громадян, де б це не відбувалося. Наша відповідь завжди буде абсолютно адекватною обставинам, що склалися в цілях стабільності і безпеки як в нашій країні, так і в усьому світі", – додав заступник голови Радбезу РФ.

Скрін ВКонтакте

Як писав OBOZREVATEL, 12 років тому колона російської бронетехніки вторглася на територію Грузії і почалася військова агресія з боку РФ.

Жертвами агресії стали 412 громадян Грузії, з яких 228 мирних жителів. Росія не повернула свою армію на довоєнні позиції, і щороку блокує прийняття резолюції ООН про біженців. Таким чином, десятки тисяч людей не можуть повернутися до своїх домівок.

Раніше OBOZREVATEL згадував, як почалася російсько-грузинська війна.

Також була опублікована інфографіка з підсумками війни 2008 року.