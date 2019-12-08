Наши источники в Аппарате Правительства сообщают детали прошедших переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко:

1. Недовольны обе стороны, и более принципиальным (менее уступчивым) на переговорах был именно Лукашенко. На встречу он приехал на фоне сигналов поддержки со стороны Германии и руководства органов управления ЕС и демонстративно показывал уважение к Путину, Козаку и менее - к Новаку, и полное неуважение к другим членам делегации РФ (Силуанов, Орешкин и особенно - Бабич).

2. Все недвусмысленные намёки по поводу слабой позиции Лукашенко с российской стороны высказывались Козаком. Путин подчёркивал свой статус "справедливого друга", который наблюдал за переговорами "равновеликих", дав понять Батьке, что Козак и Бабич в его понимании имеют доверие рассуждать о политическом будущем Лукашенко.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Газета.ру

3. У Орешкина на переговорах была роль не выше, чем у его формального заместителя Бабича. При этом Лукашенко пытался "подколоть" Орешкина по этому поводу.

4. Стороны взяли тайм-аут в связи с доработкой дорожных карт (будет послабление для Беларуси в части цен на газ). Вместе с этим, Лукашенко получил дополнительный "KPI" - обязательства по лоббированию российской позиции по транзиту газа через Украину в преддверии нормандских переговоров "Путин-Меркель-Зеленский-Макрон".

5. Силуанов и Орешкин по итогам переговоров ушли недовольными (дополнительная безвозвратная нагрузка на бюджет РФ), Козак и Бабич - наоборот. Лукашенко очень напряжён из-за командной работы Козака и Бабича…

Телеграмм-канал Незыгарь сообщает, что:

Переговоры в Сочи длились больше 5 часов.

С российской стороны во встрече принимали участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.

Лукашенко привёз Дмитрию Пескову колбасу, конфеты и сало.

Орешкину и Козаку досталась коробка с салом и хреном. Бабич остался без подарка.

Беседа была эмоциональной, с переходом на личности.

Лукашенко несколько раз срывался, поэтому приходилось делать паузу, чтобы разрядить обстановку.

Медведев попросил Лукашенко публично извиниться за хамство в адрес членов российского правительства.

Белорусскому лидеру было прямо предложено задуматься о целесообразности участия в очередных президентских выборах.

Лукашенко возвращается в Минск без результатов. Новая встреча назначена на 20 декабря.

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