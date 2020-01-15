Вот если по совсем горячим следам, то отставка Дмитрия Медведева – немного шокировала. Я до конца не понимаю логику Медведева и Путина. Он предлагает ему пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, но что это означает – мы пока не понимаем. Скорее всего, это сигнал элитам: "Медведев - битая карта, вся его команда в опале, не пытайтесь ставить на "преемников", идите по моей "вертикали", не ищите альтернатив!"

Путин пошел по казахскому сценарию, создавая новый надзаконный орган, Госсовет, который раньше существовал как совещательная структура, а теперь эта структура будет возглавляться Путиным и это похоже на парадигму Назарбаева. Хотя, в России, в отличии от Казахстана, эта тема может не пройти.

Двоевластие в России всегда кончалось плохо, Путин серьезно рискует, но можно предположить, что у него уже нет другого варианта: путинизм. Как система себя исчерпал на данном этапе, кремлевская клика предлагает "транспутинизм", думая, что это обеспечит еще несколько лет относительной стабильности. Возможно. Но стабильность будет условной. Деньги они спрятать смогут, но власть не сохранят, они динозавры, дирижабли в эпоху самолетов, их время ушло.

В послании Путина определенный вектор задан, он азиатский или гаитянский, но точно не европейский. Приметны поправки, что люди, имеющие зарубежное гражданство или имевшие его когда-нибудь, не могут баллотироваться на пост президента. Это такой посыл Ходорковскому или другим варягам, или учившимся за границей, имевшие какое-то ВНЖ. Возможно, это посыл Навальному. Довольно интересный момент, но он сугубо тактический, но не стратегический. Путин не стратег, он тактик и все эти предложения – тактические.

Что касается Медведева. Все эти поправки в Конституцию, в том числе и те, что президентом не может быть человек, который два раза уже побывал на этой должности, вносились под премьера. Но теперь могут быть два пути – или они направлены против Медведева, чтобы он не успел уничтожить команду Путина (в этом случае Путин просто не доверяет команде Медведева), опасаясь "внутреннего мятежа", а сам Медведев присягает на верность отставкой. Мы наблюдаем флюктуации византийской власти. Возможно, это попытка для самого Путина отказаться от должности президента. В любом случае, очень азиатская модель, с точки зрения европейского пути. Россия не Европа, но и не совсем Азия. Это территория без вектора развития, без будущего, даже без настоящего. Мертвая пустыня смыслов.

Кто же будет новым премьером? Я до сегодняшнего вечера думал, что следующим президентом будет Медведев, но отставка правительства позволяет предположить, что в ближайшее время появится новый преемник. По крайней мере, выйдет в публичное поле. Да, говорят, что это будет Дюмин, бывший охранник Путина. Есть версии Шойгу, Кудрина, Володина. Но весь этот цирк – очень хреновая идея, как известно, двоевластие в России всегда кончалось плохо. В сущности, все это мышиная возня в коробке из-под обуви. Приоритеты не меняются. Новое платье голого короля можно презентовать на дефиле в Париже, собрать аплодисменты, но король останется голым. Московия поражена путинизмом, как плесенью, - мыть бесполезно, сварить или поджарить - невкусно, тут только помойка истории светит, но исторические часы идут медленно.

Я предлагаю каждому разумному человеку просто построить в самом себе великую стену: все, что касается России - касается путинизма. И это должно остаться по ту сторону добра. Там просто некроз смыслов, политический гной, агония истории, распад живого и парадигма рабства.

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