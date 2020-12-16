Медведєв нарвався на хвилю насмішок, назвавши "різнотик" проблемою Росії

Дар'я Дурова Новини Росії 00:07, 17.12.2020

Заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва висміяли в мережі після того, як він назвав "різнотик" хронічною проблемою РФ.

Курйозну заяву експрезидент і експрем'єр РФ зробив 16 грудня, виступаючи на засіданні комісії з питань створення національної системи захисту від нових інфекцій. Його процитувало "РИА Новости".

Політик вважає, що представники різних сфер діяльності в Росії не працюють злагоджено.

"Це у нас, на жаль, хронічна проблема, коли начебто всі займаються корисною справою, всі в матеріалі, але різнотик, і багато людей роблять одну й ту ж роботу, у всякому разі, займаються близькими тематиками", – сказав Медведєв.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на слова росіянина. Зокрема, в Twitter ви висловили низку припущень, що таке "різнотик".

"Так образливо Путіна ще ніхто не називав", "Не піднімається Росія з колін, різнотик не дає!" "Різнотик прилетів, звідки не чекали" – пожартували коментатори.

Реакція користувачів на заяву Медведєва:

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