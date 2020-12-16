Медведєв нарвався на хвилю насмішок, назвавши "різнотик" проблемою Росії
Заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва висміяли в мережі після того, як він назвав "різнотик" хронічною проблемою РФ.
Курйозну заяву експрезидент і експрем'єр РФ зробив 16 грудня, виступаючи на засіданні комісії з питань створення національної системи захисту від нових інфекцій. Його процитувало "РИА Новости".
Політик вважає, що представники різних сфер діяльності в Росії не працюють злагоджено.
"Це у нас, на жаль, хронічна проблема, коли начебто всі займаються корисною справою, всі в матеріалі, але різнотик, і багато людей роблять одну й ту ж роботу, у всякому разі, займаються близькими тематиками", – сказав Медведєв.
Користувачі мережі бурхливо відреагували на слова росіянина. Зокрема, в Twitter ви висловили низку припущень, що таке "різнотик".
"Так образливо Путіна ще ніхто не називав", "Не піднімається Росія з колін, різнотик не дає!" "Різнотик прилетів, звідки не чекали" – пожартували коментатори.
Реакція користувачів на заяву Медведєва:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Головний редактор радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов назвав Дмитра Медведєва одним із кандидатів у наступники президента Росії Володимира Путіна.
44-й президент США Барак Обама у своїй книзі назвав Путіна "жорстким вуличним босом", а Медведєва – "стилягою в костюмі".
Раніше Медведєв видав, що українці повинні змиритися з окупацією Криму та зайнятися питанням Донбасу.
У відповідь український посол в США Володимир Єльченко заявив, що Україна радить Медведєву змиритися з тим, що він вже давно нічого не вирішує.