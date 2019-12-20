Медведчук запропонував змінити "нормандський формат": Путін відповів

Президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука організувати міжпарламентський діалог у "нормандському форматі".

Про це стало відомо під час зустрічі першого віцепрем'єр-міністра фінансів РФ Антона Сілуанова з Медведчуком в п'ятницю, 20 грудня, у Санкт-Петербурзі, передає "ТАСС".

"Хороша ідея, я попрошу керівництво Думи, щоб вони теж попрацювали", – зазначив Путін на зустрічі.

Лідер ОПЗЖ вважає, що "нормандський саміт" у Парижі був позитивним, але "не все так просто, тому що головне питання – це реалізація Мінських угод".

"Ми створили міжфракційне депутатське об'єднання в парламенті (Україна), наша партія за результатами виборів стала другою, створила другу фракцію і ми створили міжфракційне об'єднання – "Міжпарламентський діалог заради миру", – розповів Медведчук.

Він уточнив, що цей діалог вестимуть парламентарі чотирьох країн "нормандського формату". За його словами, вже досягнута попередня домовленість з політиками Німеччини й Франції про зустріч у другій половині січня – початку лютого. Також "ОПЗЖ" налагодила контакт із партією "Єдина Росія", що отримало схвалення в Путіна.

Путін і Медведчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що для врегулювання конфлікту на Донбасі існують тільки Мінські угоди.

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