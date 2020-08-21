Медики заявили про поліпшення стану Навального і дозволили переліт до Німеччини

Стан здоров'я російського опозиційного політика Олексія Навального стабілізувався, його можна транспортувати на літаку до Німеччини.

Про це журналістам заявив заступник головного лікаря Омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 Анатолій Калініченко. Відповідне відео з його коментарями опубліковано в Telegram-каналі "Штаб Навального в Омську".

За його словами, мозок Навального наразі у стабільному стані і загрози життю немає.

"Стан пацієнта стабільний, і маючи запит родичів дозволити транспортування кудись, ми наразі вирішили, що не заперечуємо проти його переведення до іншого стаціонару, на який вкажуть нам родичі", – зазначив лікар.

Водночас він додав, що всі ризики під час транспортування пацієнта візьмуть на себе дружина і брат Навального.

У штабі опозиціонера уточнили, що вже йде підготовка автомобіля швидкої допомоги для транспортування політика.

Для транспортування Навального готують автомобіль швидкої допомоги. Telegram Штабу Навального в Омську

Зі свого боку у довідковій службі аеропорту Омська повідомили РИА Новости, що виліт літака Bombardier Challenger 604, на якому можуть перевезти Навального, запланований на ранок 22 серпня.

Прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш уточнила, що виліт відбудеться не раніше, ніж через 7 годин.

Водночас медики заявили, що політик не був отруєний.

"Остаточно був виключений діагноз отруєння на підставі хіміко-токсикологічної експертизи", – призводить РБК коментар головлікаря Олександра Мураховського

За його словами, експертиза не підтвердила отруєння політика хімічною речовиною.

"В аналізах крові і сечі ніяких слідів зазначеного препарату немає. Дозування, які десь знайшли, ми не можемо брати до уваги", – пояснив Мураховський.

Telegram Штабу Навального в Омську

Telegram Штабу Навального в Омську

(Відео – Telegram Штабу Навального в Омську)

Як повідомляв OBOZREVATEL: