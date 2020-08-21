Медики заявили про поліпшення стану Навального і дозволили переліт до Німеччини

Стан здоров'я російського опозиційного політика Олексія Навального стабілізувався, його можна транспортувати на літаку до Німеччини.

Про це журналістам заявив головлікар Омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 Анатолій Калініченко. Відповідне відео з його коментарями опубліковано в Telegram-каналі "Штаб Навального в Омську".

За його словами, мозок Навального наразі у стабільному стані і загрози життю немає.

"Стан пацієнта стабільний, і маючи запит родичів дозволити транспортування кудись, ми наразі вирішили, що не заперечуємо проти його переведення до іншого стаціонару, на який вкажуть нам родичі", – зазначив лікар.

Водночас він додав, що всі ризики під час транспортування пацієнта візьмуть на себе дружина і брат Навального.

У штабі опозиціонера уточнили, що вже йде підготовка автомобіля швидкої допомоги для транспортування політика.

Для транспортування Навального готують автомобіль швидкої допомоги. Telegram Штабу Навального в Омську

Зі свого боку у довідковій службі аеропорту Омська повідомили РИА Новости, що виліт літака Bombardier Challenger 604, на якому можуть перевезти Навального, запланований на ранок 22 серпня.

Однак лікарка Навального Анастасія Васильєва уточнила, що літак з опозиціонером вилетить приблизно через дві години.

Telegram Штабу Навального в Омську

Telegram Штабу Навального в Омську

(Відео – Telegram Штабу Навального в Омську)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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