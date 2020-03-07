Медики кинули дочку Пєскова через "коронавірус": вона закотила істерику

Дочка спікера президента Росії Єлизавета Пєскова поскаржилася на лікарів швидкої допомоги, які не приїхали до неї на виклик після дзвінка "вмираючим" голосом.
Пєскова розповіла лікарям телефоном про підвищену температуру, лихоманку і блювоту, зазначивши, що не була в Італії і Франції, де бушує коронавірус. Дівчина детально розповіла історію на своїй сторінці в Instagram під фото в медичній масці.
"Після серії питань переключили на головлікаря, який порадив пити нурофен і побільше чаю. Спасибі, до побачення! (В результаті я сьогодні була в поліклініці. У мене ангіна і грип)", – написала Пєскова.
Єлизавета Пєскова
Instagram/lisa_peskova
Вона дорікнула лікарів в тому, що вони приїжджають на виклик, якщо ти повернувся з Китаю або Італії. Дівчина заявила, що кожен має право викликати "швидку".
"В принципі, мені шкода, що для того, щоб комусь було діло до твого здоров'я, обов'язково потрібно платити гроші. І не маленькі. Візит платної "швидкої" коштує від 4000 руб! А головне, не знаєш, чи приїде кваліфікований професіонал! Безкоштовно, найчастіше, можуть дати лише і так очевидну даремну "пораду" для зняття симптомів", – написала дочка спікера президента Росії.
(Прошу дочитать до конца и не делать неверных поспешных выводов) Этот пост будет в нескольких частях, так как проблема медицины - тема обширная и всегда актуальная. А учитывая то, что я какое-то время училась за границей, мне хочется поделиться своим российским и европейским опытом. ⠀ На этой неделе я сильно заболела. Вчера позвонила в скорую "112", "умирающим" голосом рассказала, что у меня не спадает температура, рвёт, ломает и знобит. В общем, чувствовала я себя действительно плохо. Была в поликлинике пару дней назад, сдавала анализы, все было более-менее, но вечером мне стало хуже. ⠀ Меня спросили не приехала ли я из Китая или Италии, болит ли у меня живот/голова и тд. После серии вопросов переключили на глав врача, который посоветовал пить нурофен и побольше чая. Спасибо, до свидания! (В итоге я сегодня была в поликлинике. У меня ангина и грипп). ⠀ Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая? ⠀ Что касается ажиотажа в мировом сообществе - безусловно, нужно быть аккуратными. И нормально лечиться дома, а не чихать и сморкаться налево и направо. ⠀ А так, в Европе и многих странах, меры предосторожности выше, чем в России, огласки больше, поэтому некоторым происходящее кажется паникой. Хотя на мой взгляд в такой ситуации - это нормально. Многие относятся к своему здоровью халатно и, может, эта ситуация заставит кого-то задуматься. ⠀ В принципе, мне жаль, что для того, чтобы кому-то было дело до твоего здоровья, обязательно нужно платить деньги. И не маленькие. Визит платной "скорой" стоит от 4000 руб! А главное, не знаешь, приедет ли квалифицированный профессионал! Бесплатно, зачастую, могут дать лишь и так очевидный бесполезный "совет" для снятия симптомов. ⠀ Но проблема намного глубже. И все это прекрасно понимают. В следующем посте я расскажу пару серьезных историй, произошедших с моими близкими в России, наглядно объясняющих происходящее. А также про медицину во Франции, в том числе, основываясь на личном опыте.
Як писав OBOZREVATEL раніше, Дочка російського дипломата і прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова 21-річну Єлизавету звинуватили у витрачанні коштів росіян.
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