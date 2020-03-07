Медики кинули дочку Пєскова через "коронавірус": вона закотила істерику

Дочка спікера президента Росії Єлизавета Пєскова поскаржилася на лікарів швидкої допомоги, які не приїхали до неї на виклик після дзвінка "вмираючим" голосом.

Пєскова розповіла лікарям телефоном про підвищену температуру, лихоманку і блювоту, зазначивши, що не була в Італії і Франції, де бушує коронавірус. Дівчина детально розповіла історію на своїй сторінці в Instagram під фото в медичній масці.

"Після серії питань переключили на головлікаря, який порадив пити нурофен і побільше чаю. Спасибі, до побачення! (В результаті я сьогодні була в поліклініці. У мене ангіна і грип)", – написала Пєскова.

Єлизавета Пєскова Instagram/lisa_peskova

Вона дорікнула лікарів в тому, що вони приїжджають на виклик, якщо ти повернувся з Китаю або Італії. Дівчина заявила, що кожен має право викликати "швидку".

"В принципі, мені шкода, що для того, щоб комусь було діло до твого здоров'я, обов'язково потрібно платити гроші. І не маленькі. Візит платної "швидкої" коштує від 4000 руб! А головне, не знаєш, чи приїде кваліфікований професіонал! Безкоштовно, найчастіше, можуть дати лише і так очевидну даремну "пораду" для зняття симптомів", – написала дочка спікера президента Росії.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Дочка російського дипломата і прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова 21-річну Єлизавету звинуватили у витрачанні коштів росіян.

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