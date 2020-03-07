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7 березня • оновлено в 15:38
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Медики кинули дочку Пєскова через "коронавірус": вона закотила істерику

3.7т
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Дочка спікера президента Росії Єлизавета Пєскова поскаржилася на лікарів швидкої допомоги, які не приїхали до неї на виклик після дзвінка "вмираючим" голосом.

Пєскова розповіла лікарям телефоном про підвищену температуру, лихоманку і блювоту, зазначивши, що не була в Італії і Франції, де бушує коронавірус. Дівчина детально розповіла історію на своїй сторінці в Instagram під фото в медичній масці.

"Після серії питань переключили на головлікаря, який порадив пити нурофен і побільше чаю. Спасибі, до побачення! (В результаті я сьогодні була в поліклініці. У мене ангіна і грип)", – написала Пєскова.

Єлизавета Пєскова

Єлизавета Пєскова

Instagram/lisa_peskova

Вона дорікнула лікарів в тому, що вони приїжджають на виклик, якщо ти повернувся з Китаю або Італії. Дівчина заявила, що кожен має право викликати "швидку".

"В принципі, мені шкода, що для того, щоб комусь було діло до твого здоров'я, обов'язково потрібно платити гроші. І не маленькі. Візит платної "швидкої" коштує від 4000 руб! А головне, не знаєш, чи приїде кваліфікований професіонал! Безкоштовно, найчастіше, можуть дати лише і так очевидну даремну "пораду" для зняття симптомів", – написала дочка спікера президента Росії.

(Прошу дочитать до конца и не делать неверных поспешных выводов) Этот пост будет в нескольких частях, так как проблема медицины - тема обширная и всегда актуальная. А учитывая то, что я какое-то время училась за границей, мне хочется поделиться своим российским и европейским опытом. ⠀ На этой неделе я сильно заболела. Вчера позвонила в скорую "112", "умирающим" голосом рассказала, что у меня не спадает температура, рвёт, ломает и знобит. В общем, чувствовала я себя действительно плохо. Была в поликлинике пару дней назад, сдавала анализы, все было более-менее, но вечером мне стало хуже. ⠀ Меня спросили не приехала ли я из Китая или Италии, болит ли у меня живот/голова и тд. После серии вопросов переключили на глав врача, который посоветовал пить нурофен и побольше чая. Спасибо, до свидания! (В итоге я сегодня была в поликлинике. У меня ангина и грипп). ⠀ Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая? ⠀ Что касается ажиотажа в мировом сообществе - безусловно, нужно быть аккуратными. И нормально лечиться дома, а не чихать и сморкаться налево и направо. ⠀ А так, в Европе и многих странах, меры предосторожности выше, чем в России, огласки больше, поэтому некоторым происходящее кажется паникой. Хотя на мой взгляд в такой ситуации - это нормально. Многие относятся к своему здоровью халатно и, может, эта ситуация заставит кого-то задуматься. ⠀ В принципе, мне жаль, что для того, чтобы кому-то было дело до твоего здоровья, обязательно нужно платить деньги. И не маленькие. Визит платной "скорой" стоит от 4000 руб! А главное, не знаешь, приедет ли квалифицированный профессионал! Бесплатно, зачастую, могут дать лишь и так очевидный бесполезный "совет" для снятия симптомов. ⠀ Но проблема намного глубже. И все это прекрасно понимают. В следующем посте я расскажу пару серьезных историй, произошедших с моими близкими в России, наглядно объясняющих происходящее. А также про медицину во Франции, в том числе, основываясь на личном опыте.

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)

Як писав OBOZREVATEL раніше, Дочка російського дипломата і прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова 21-річну Єлизавету звинуватили у витрачанні коштів росіян.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Ліза Пєскова
Місце
Росія
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Гоша Злой
Гоша Злой
скорая она такая ...скорая
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