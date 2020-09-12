У Росії заговорили про поховання Леніна, Компартія підняла скандал

Союз архітекторів Росії оголосив конкурс на кращу концепцію використання мавзолею Володимира Леніна в Москві, коли його тіло буде поховано.

На сайті організації повідомляється, що перебування тіла головного ідеолога СРСР в мавзолеї "в самому серці країни, яка усвідомила історичні помилки минулого, входить у протиріччя із сучасним розумінням щодо фіксації вічної пам'яті і є порушенням російської православної традиції, а також ролі самого вождя".

У Спілці архітекторів запропонували зробити мавзолей філією Державного музею архітектури імені Олексія Щусєва та розмістити там експозицію про історію проектування всіх версій будівлі.

Ідею розкритикували в "Комуністичній партії РФ", передає "РБК". Лідер політсили Геннадій Зюганов назвав переформатування мавзолею на Красній площі "брудною провокацією людей, які не мають нічого спільного ні з історією країни, ні з серйозною архітектурою".

Крім того, Зюганов закликав порушити кримінальну справу через проведення конкурсу.

За його словами, ніхто не має права лізти в "святилище тупою головою і порожнім серцем". Зюганов повідомив, що ініціатива Спілки архітекторів Росії не викликає у нього нічого, крім презирства.

У відповідь на закиди президент Союзу архітекторів РФ Микола Шумаков заявив, що конкурс абсолютно неполітичний, а його організатори не закликають до перепоховання Леніна. Організація не планує відмовлятися від конкурсу.

"Ми пропонуємо знайти рішення для подальшого використання найбільшого витвору радянської архітектури", – сказав він.

Шумаков зазначив, що Ленін заповідав поховати його на Волковському кладовищі в Санкт-Петербурзі поряд із його матір'ю Марією Ульяновою. "Напевно, це рано чи пізно станеться", – сказав президент Союзу архітекторів.

Також він зазначив, що мавзолей є пам'ятником ЮНЕСКО, тому його не можна серйозно міняти.

Мавзолей Леніна. Союз архітекторів Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в західно-німецькому місті Гельзенкірхен, на тлі демонтажу пам'ятників радянським діячам по всьому світу, відкрили постамент Володимиру Леніну. Міська влада намагалися перешкодити цьому, але але німецькі марксисти-леніністи відвоювали своє право через вищий адміністративний суд.