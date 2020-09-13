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У Росії заговорили про поховання Леніна, Компартія підняла скандал

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Новини Росії
1,3 т.
Мавзолей Володимира Леніна на Червоній площі

Союз архітекторів Росії оголосив конкурс на кращу концепцію використання мавзолею Володимира Леніна в Москві, коли його тіло буде поховано.

На сайті організації повідомляється, що перебування тіла головного ідеолога СРСР в мавзолеї "в самому серці країни, яка усвідомила історичні помилки минулого, входить у протиріччя із сучасним розумінням щодо фіксації вічної пам'яті і є порушенням російської православної традиції, а також ролі самого вождя".

У Спілці архітекторів запропонували зробити мавзолей філією Державного музею архітектури імені Олексія Щусєва та розмістити там експозицію про історію проектування всіх версій будівлі.

Ідею розкритикували в "Комуністичній партії РФ", передає "РБК". Лідер політсили Геннадій Зюганов назвав переформатування мавзолею на Красній площі "брудною провокацією людей, які не мають нічого спільного ні з історією країни, ні з серйозною архітектурою".

Крім того, Зюганов закликав порушити кримінальну справу через проведення конкурсу.

За його словами, ніхто не має права лізти в "святилище тупою головою і порожнім серцем". Зюганов повідомив, що ініціатива Спілки архітекторів Росії не викликає у нього нічого, крім презирства.

У відповідь на закиди президент Союзу архітекторів РФ Микола Шумаков заявив, що конкурс абсолютно неполітичний, а його організатори не закликають до перепоховання Леніна. Організація не планує відмовлятися від конкурсу.

"Ми пропонуємо знайти рішення для подальшого використання найбільшого витвору радянської архітектури", – сказав він.

Шумаков зазначив, що Ленін заповідав поховати його на Волковському кладовищі в Санкт-Петербурзі поряд із його матір'ю Марією Ульяновою. "Напевно, це рано чи пізно станеться", – сказав президент Союзу архітекторів.

Також він зазначив, що мавзолей є пам'ятником ЮНЕСКО, тому його не можна серйозно міняти.

Мавзолей Леніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в західно-німецькому місті Гельзенкірхен, на тлі демонтажу пам'ятників радянським діячам по всьому світу, відкрили постамент Володимиру Леніну. Міська влада намагалися перешкодити цьому, але але німецькі марксисти-леніністи відвоювали своє право через вищий адміністративний суд.

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