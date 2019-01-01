Матюкався і побив стюардесу: відомий російський хокеїст влаштував жорсткий дебош на борту літака

Пасажирський літак, який прямував з Сочі до Москви, зробив екстрену посадку у Воронежі через відомого російського хокеїста Олега Саприкіна.

Чоловік поводився неадекватно і побив стюардесу, повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело у службах аеропорту.

"Під час польоту з Сочі до Москви вранці 1 січня один з пасажирів бізнес-класу, не розрахувавши можливості організму, випивши віскі, став кричати і матюкатися. Після відмови налити ще, він влаштував дебош", – зазначив інсайдер.

За його словами, втихомирити росіянина не вдалося.

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"Чоловік ударив бортпровідницю з такою силою, що вона впала на підлогу й одержала забої. Тоді командир прийняв рішення перервати політ і екстрено приземлитися в найближчому аеропорту. Ним виявився Воронеж", – додало джерело, зазначивши, що порушник також побився з сусідом по кріслу.

Лайнер зустрічав наряд поліції, який після посадки затримав дебошира. Літак продовжив політ до Москви.

"Вдалося встановити особу затриманого за дебош чоловіка. Ним виявився відомий російський хокеїст, який грає в Росії і за кордоном", – резюмував інформатор, не уточнивши ім'я спортсмена.

Олег Саприкін championat.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії сталася надзвичайна подія з пасажирським літаком. Лайнер при зльоті в Уфі вдарився хвостом о злітно-посадочну смугу. Командир пішов на радикальні заходи.

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