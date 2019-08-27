Мати закрила і пішла на 3 дні: в Росії рятувальники вирізали з квартири трьох дітей

У Центральному окрузі Омська в одній з квартир багатоповерхового будинку по вулиці 24-й Північної за замкненими дверима троє дітей провели майже три доби.

Визволяли їх рятувальники за допомогою гідроінструмента, пише "Новий Омськ".

Наймолодшому з врятованих дітей виповнився лише 1 рік, його старшій сестрі 14 років, вік середньої дівчинки не називається.

Дітей закрили в квартирі 2gis.ru

Відзначається, що стан усіх дітей "терпимий". Вони повідомили, що не бачили свою матір вже більше двох днів.

Відомо, що на сім'ю постійно скаржилися сусіди, які і написали заяву в поліцію. За їх словами, дорослі вели асоціальний спосіб життя, не бентежачись присутності в квартирі трьох своїх малолітніх дітей.

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