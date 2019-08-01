Масштаби шокують: моторошну пожежу в Сибіру показали з космосу

Масштабні лісові пожежі в сибірській тайзі (РФ), які палають уже тиждень, показали з супутника.

Фото опублікувала прес-служба "Роскосмосу" на офіційному сайті. Відзначається, що державна корпорація моніторила ситуацію із займанням в ЄАО, Республіці Саха, Республіці Бурятія, Іркутській області, Красноярському і Хабаровському краї.

Ілюстрація. Пожежі в сибірській тайзі Pravda.rv.ua

Крім того, "Роскосмос" помітив повені в Далекосхідному федеральному окрузі, підтоплення в Тиві, Пермському краї та Іркутській області.

Раніше в МНС РФ заявляли, що рятувальникам відомо про п'ять сотень осередків пожеж на території Сибіру, причому їх площа збільшується.

За оцінкою міністра природних ресурсів Росії Дмитра Кобилкіна, причиною загоряння могли стати сухі грози, але розглядаються й інші версії, зокрема про навмисний підпал.

Фото загорянь із супутника roscosmos.ru

При цьому в NASA заявили, що дим від масштабних лісових пожеж досяг узбережжя Аляски і частини західного узбережжя Канади, про що свідчать дані зі супутникових знімків, зроблених американським агентством.

"Дим від сибірських пожеж подолав східну частину Росії і тепер його видно на Алясці, де він, можливо, змішався з димом від місцевих пожеж", – заявив фахівець із вивчення атмосфери Центру космічних польотів імені Годдарда Колен Сефтор.

Поширення диму nasa.gov

Відзначимо, раніше знімок масштабних пожеж у РФ із космосу показав науково-дослідний центр "Планета":

Фото загорянь із супутника planet.iitp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Стало відомо, що в російському Сибіру горить майже3 мільйони гектарів тайги.

У зв'язку з природними пожежами в постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

У соціальних мережах серед росіян розгорнулися різні акції, де зірки і прості користувачі закликають чиновників гасити пожежі. Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.

Вибухнув критикою і шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін.

До протесту приєднався навіть голлівудський актор Леонардо ді Капріо.

Дим від пожежі дійшов навіть до російської Чити (столиця Забайкалля), паралізувавши роботу аеропорту.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.