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Масштаби шокують: моторошну пожежу в Сибіру показали з космосу

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Масштабні лісові пожежі в сибірській тайзі (РФ), які палають уже тиждень, показали з супутника.

Фото опублікувала прес-служба "Роскосмосу" на офіційному сайті. Відзначається, що державна корпорація моніторила ситуацію із займанням в ЄАО, Республіці Саха, Республіці Бурятія, Іркутській області, Красноярському і Хабаровському краї.

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Ілюстрація. Пожежі в сибірській тайзі

Ілюстрація. Пожежі в сибірській тайзі

Pravda.rv.ua

Крім того, "Роскосмос" помітив повені в Далекосхідному федеральному окрузі, підтоплення в Тиві, Пермському краї та Іркутській області.

Раніше в МНС РФ заявляли, що рятувальникам відомо про п'ять сотень осередків пожеж на території Сибіру, причому їх площа збільшується.

За оцінкою міністра природних ресурсів Росії Дмитра Кобилкіна, причиною загоряння могли стати сухі грози, але розглядаються й інші версії, зокрема про навмисний підпал.

Фото загорянь із супутника

Фото загорянь із супутника

roscosmos.ru

При цьому в NASA заявили, що дим від масштабних лісових пожеж досяг узбережжя Аляски і частини західного узбережжя Канади, про що свідчать дані зі супутникових знімків, зроблених американським агентством.

"Дим від сибірських пожеж подолав східну частину Росії і тепер його видно на Алясці, де він, можливо, змішався з димом від місцевих пожеж", – заявив фахівець із вивчення атмосфери Центру космічних польотів імені Годдарда Колен Сефтор.

Поширення диму

Поширення диму

nasa.gov

Відзначимо, раніше знімок масштабних пожеж у РФ із космосу показав науково-дослідний центр "Планета":

Фото загорянь із супутника

Фото загорянь із супутника

planet.iitp.ru

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Росія
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Новини Росії пожежа фотографии
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
хорошо горит! гори гори ясно чтобы не погасло
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Путин всегда выхваляется ресурсами,а они возьми и згори ,закончатся в земле,лошарики згорят,бурят монгол кужугет сгинит,золотов отупеет до конца и вся мощь путина сдуется
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну что... в Калифорнии все время пожары.
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