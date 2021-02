У Кремлі відреагували на запрошення Маска провести розмову з Путіним

Прохання американського мільярдера Ілона Маска поспілкуватися з президентом Росії Володимиром Путіним у новій соцмережі Clubhous у Кремлі назвали "дуже цікавою пропозицією".

Ситуацію журналістам прокоментував прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Водночас він нагадав, що безпосередньо глава РФ не використовує подібні програми і не веде особисті сторінки в соціальних мережах, передає "Інтерфакс".

"Ми спочатку хочемо розібратися... Загалом, це, безумовно, дуже цікава пропозиція", – сказав Пєсков.

"Нам потрібно якось зрозуміти, що мається на увазі, що пропонується. Спочатку перевіримо все це і потім уже будемо реагувати", – додав він.

Нагадаємо, 14 лютого Маск вказав офіційний акаунт президента Росії в Twitter і додав фразу: "Would you like join me for a conversation on Clubhouse ?" ("Ви б хотіли приєднатися до мене для розмови в Clubhouse?"). Нижче винахідник написав російською мовою: "Было бы большой честью поговорить с вами".

Учасники Clubhouse можуть спілкуватися в онлайн-кімнатах у режимі реального часу. Щоб зареєструватися на платформі, охочі повинні отримати запрошення від уже існуючого користувача або дочекатися своєї черги. Сервіс доступний тільки для операційної мережі iOS.

