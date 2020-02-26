"Маск нервово курить в куточку": в Росії записали оду новому смітнику. Відео

У російському місті Богданович Свердловської області місцеві настільки зраділи новим сміттєвим контейнерам у дворі, що склали в честь цього вірші і записали ролик.

Відповідне відео опублікували на сторінці Krychek в Twitter. На ньому чоловіки і жінки різного віку і дитина під музику нахвалюють сміттєві баки на їх фоні (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

Люди відзначили, що з новим смітником їх життя стало краще і чистіше.

У Росії записали оду новому смітнику Скріншот з відео

"Ось він - справжній привід для гордості за Рассеюшку. Новий смітник! Можна порівняти з польотом в космос! А від віршів і солодкої пісеньки я мало не розплакався", – написали під відео.

У Росії записали оду новому смітнику Скріншот з відео

Російський канал НТВ в своєму Telegram-каналі пише, що в деяких містах сміттєві контейнери настільки гарні, що в їх честь складають оди.

У Росії записали оду новому смітнику Скріншот з відео

"Жителі одного з районів Богдановича так пишаються майданчиком для сміття, який став кращим в місті, що склали вірші і записали ролик", – пише НТВ про новий смітник.

У Росії записали оду новому смітнику Скріншот з відео

У Росії записали оду новому смітнику Скріншот з відео

Ось він-справжній привід для гордості за Рассеюшку.

Нова смітник! Можна порівняти з польотом в космос!

А від віршів і слащавой пісеньки я мало не расплакался.🤦♂️ pic.twitter.com/3UXgHwvh9R - Krychek (@ Krychek5) February 26, 2020

У Росії записали оду новому смітнику Скріншот з відео

Як писав OBOZREVATEL раніше, в дитячому саду "Гармонія" міста Перм (Росія) на святі Масляної дітям включили пісню про горілку, пиво і вино.

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