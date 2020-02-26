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26 лютого • оновлено в 19:52
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"Маск нервово курить в куточку": в Росії записали оду новому смітнику. Відео

5.1т
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У російському місті Богданович Свердловської області місцеві настільки зраділи новим сміттєвим контейнерам у дворі, що склали в честь цього вірші і записали ролик.

Відповідне відео опублікували на сторінці Krychek в Twitter. На ньому чоловіки і жінки різного віку і дитина під музику нахвалюють сміттєві баки на їх фоні (щоб подивитися доскрольте до кінця сторінки).

Люди відзначили, що з новим смітником їх життя стало краще і чистіше.

У Росії записали оду новому смітнику

У Росії записали оду новому смітнику

Скріншот з відео

"Ось він - справжній привід для гордості за Рассеюшку. Новий смітник! Можна порівняти з польотом в космос! А від віршів і солодкої пісеньки я мало не розплакався", – написали під відео.

У Росії записали оду новому смітнику

У Росії записали оду новому смітнику

Скріншот з відео

Російський канал НТВ в своєму Telegram-каналі пише, що в деяких містах сміттєві контейнери настільки гарні, що в їх честь складають оди.

У Росії записали оду новому смітнику

У Росії записали оду новому смітнику

Скріншот з відео

"Жителі одного з районів Богдановича так пишаються майданчиком для сміття, який став кращим в місті, що склали вірші і записали ролик", – пише НТВ про новий смітник.

У Росії записали оду новому смітнику

У Росії записали оду новому смітнику

Скріншот з відео

У Росії записали оду новому смітнику

У Росії записали оду новому смітнику

Скріншот з відео

У Росії записали оду новому смітнику

У Росії записали оду новому смітнику

Скріншот з відео

"Маск нервово курить в куточку": в Росії записали оду нової смітнику. Відео
"Маск нервово курить в куточку": в Росії записали оду нової смітнику. Відео
"Маск нервово курить в куточку": в Росії записали оду нової смітнику. Відео
"Маск нервово курить в куточку": в Росії записали оду нової смітнику. Відео
"Маск нервово курить в куточку": в Росії записали оду нової смітнику. Відео

Як писав OBOZREVATEL раніше, в дитячому саду "Гармонія" міста Перм (Росія) на святі Масляної дітям включили пісню про горілку, пиво і вино.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Росія
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
За то, что день сменил зарю, Я Путина благодарю! За пятницей у нас суббота - Ведь это Путина забота! А за субботой выходной. Спасибо Путин наш родной! Спасибо Путину с народом За то, что дышим кислородом!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну куда там заштатному городку в России с населением в 30000 до столицы европейской страны города Киева: https://prnt.sc/r82cn0 Или крупному городу этой же европейской страны городу Львову: https://prnt.sc/r82ek9
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Червоний Данило
Червоний Данило
божей мой, какие же русские дeбилы! им нacцы на голову и они будут радоваться и снимать про это фильмы! Потому что будут думать что это вода животворящая!
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