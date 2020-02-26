"Маск нервово курить в куточку": в Росії записали оду новому смітнику. Відео

У російському місті Богданович Свердловської області місцеві настільки зраділи новим сміттєвим контейнерам у дворі, що склали в честь цього вірші і записали ролик.
Відповідне відео опублікували на сторінці Krychek в Twitter. На ньому чоловіки і жінки різного віку і дитина під музику нахвалюють сміттєві баки на їх фоні (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).
Люди відзначили, що з новим смітником їх життя стало краще і чистіше.
У Росії записали оду новому смітнику
Скріншот з відео
"Ось він - справжній привід для гордості за Рассеюшку. Новий смітник! Можна порівняти з польотом в космос! А від віршів і солодкої пісеньки я мало не розплакався", – написали під відео.
У Росії записали оду новому смітнику
Скріншот з відео
Російський канал НТВ в своєму Telegram-каналі пише, що в деяких містах сміттєві контейнери настільки гарні, що в їх честь складають оди.
У Росії записали оду новому смітнику
Скріншот з відео
"Жителі одного з районів Богдановича так пишаються майданчиком для сміття, який став кращим в місті, що склали вірші і записали ролик", – пише НТВ про новий смітник.
У Росії записали оду новому смітнику
Скріншот з відео
У Росії записали оду новому смітнику
Скріншот з відео
Ось він-справжній привід для гордості за Рассеюшку.- Krychek (@ Krychek5) February 26, 2020
Нова смітник! Можна порівняти з польотом в космос!
А від віршів і слащавой пісеньки я мало не расплакался.🤦♂️ pic.twitter.com/3UXgHwvh9R
У Росії записали оду новому смітнику
Скріншот з відео
Як писав OBOZREVATEL раніше, в дитячому саду "Гармонія" міста Перм (Росія) на святі Масляної дітям включили пісню про горілку, пиво і вино.
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