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21 травня • оновлено в 17:08
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Аркадій Дубнов
Аркадій Дубнов
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Машу Захарову могут уволить

5.9т
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Маша Захарова получила орден Почета.

- Ну, чо, поздравляю! - как с непередаваемой интонацией говорит одна моя не в меру циничная подруга.

Поскольку день рождения у нашей Маши только в декабре, то столь выразительный знак высочайшего "одобрямс" в российской традиции может означать грядущую отставку с переводом на не менее ответственную, но менее публичную должность в МИД, а фактически же - с глаз долой...

Может, и вправду, подустали от ее нервических экзерсисов...

Последним дипломатическим подвигом Маши стало отчебучивание руководства Узбекистана, принявшего решение усилить ответственность за употребление государственного языка в официальном документообороте.

Официальный Ташкент расценил это как вмешательство во внутренние дела Узбекистана.

Действительно, как-то нехорошо получилось в преддверии визита узбекского президента в Москву...

Но это исключительно мое оценочное мнение или хуже того, - злостные домыслы

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Автор
Аркадій Дубнов Аркадій Дубнов
Особа
Марія Захарова
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Аркадия Дубнова
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