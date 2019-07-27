"Марширують гестапо!" З'явилися шокуючі фото звірств силовиків у Москві

Користувачі мережі публікують шокуючі фото звірств силовиків у Москві, де проходить мітинг з вимогою реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Протестуючі хотіли зібратися у мерії, але силовики перекрили прохід до неї. З початком акції вони стали жорстко розганяти протестуючих, застосовуючи кийки, одній з активісток розбили голову.

"Звинувачують і пи*дять сьогодні щедро", — написав блогер Іван Краснов у своєму Twitter.

Гвинт сьогодні і пиздять палицями щедро pic.twitter.com/v3lxmgf6Qb - Іван Краснов (@_krasnov__) July 27, 2019

"На розі Рождествінки і Театрального проїзду жорсткі затримання, Нацгвардія б'є людей кийками і кидає їх на підлогу", — передає "Медіазона".

На розі Рождествінки і Театрального проїзду жорсткі затримання, Нацгвардія б'є людей кийками і кидає їх на підлогу, передає наш кореспондент https://t.co/4hjrIpFg8E pic.twitter.com/JyxcGTWKk7 — Медіазона (@mediazzzona) July 27, 2019

"Москва зараз ... Таке відчуття, що ми всі у полон потрапили...", "Марширують гестапо", — пишуть користувачі.

Марширує гестапо - Joney (@Joney_M_) July 27, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Москви 14 липня зібралася акція протесту через масовий недопуск на вибори в Мосміськдуму представників позасистемної опозиції. Протестуючі дійшли до мерії по Тверській вулиці. Колону очолили опозиційні політики Ілля Яшин і Любов Соболь. Присутні біля будівлі мерії Москви скандували: "Собяніна у відставку!", "Допускається!".

За різними даними поліція затримала вже 638 осіб, серед яких і організатори — Іван Жданов, Дмитро Гудков і Юлія Галямін.

Як уточнюють російські ЗМІ, ще одного організатора, незареєстрованого кандидата в Мосміськдуму Іллю Яшина доставили у відділ поліції в Троїцьку ще вночі, відразу після обшуку в його квартирі.

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