Нидерланды, Австралия и Россия провели трехсторонние консультации относительно вопроса о признании ответственности за крушение Boeing MH17 в 2014 году над Донбассом

Эта "новость" вызывает у меня только горький смех. Можно ли придумать что-то более отвратительное, нежели просьба признать вину, с которой потерпевшие обращаются к ненаказанному и нераскаяному преступнику? Если бы официальные власти Нидерландов и Австралии были, как сказано в заголовке, "намерены добиться справедливости", то они бы добивались.

Времени прошло уже бесконечно много, 4,5 года. Но они, да и весь "запад" в целом, ищут не справедливости, а способа - способа выйти с неприличной ситуации с сохранением так называемого "лица". Теперь они поехали в Москву упрашивать своих "коллег". О чем? Чтобы Москва хоть в чем-то призналась, хоть кого-то (например, мертвых Гиви, Моторолу и Захарченко) объявила виновным - и тогда можно будет по-быстрому сварганить пародию на судебное разбирательство и сказать родственникам погибших: "Отстаньте! Что вам еще надо? Суд состоялся, виновные посмертно осуждены. Не мешайте нам спокойно жить!"

Но, увы, мне трудно поверить в то, что Москва сделает им такой подарок. Зачем? Чего ради? Если серьезные персональные санкции не ввели сразу же после трагедии, то пять лет спустя тем более никто напрягаться не станет...

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