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Марк Солонін
Марк Солонін
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Кого же Москва признает виновным? Захарченко или Гиви?

2.6тЧитати матеріал російською

Нидерланды, Австралия и Россия провели трехсторонние консультации относительно вопроса о признании ответственности за крушение Boeing MH17 в 2014 году над Донбассом

Эта "новость" вызывает у меня только горький смех. Можно ли придумать что-то более отвратительное, нежели просьба признать вину, с которой потерпевшие обращаются к ненаказанному и нераскаяному преступнику? Если бы официальные власти Нидерландов и Австралии были, как сказано в заголовке, "намерены добиться справедливости", то они бы добивались.

Кого же Москва признает виновным? Захарченко или Гиви?

Времени прошло уже бесконечно много, 4,5 года. Но они, да и весь "запад" в целом, ищут не справедливости, а способа - способа выйти с неприличной ситуации с сохранением так называемого "лица". Теперь они поехали в Москву упрашивать своих "коллег". О чем? Чтобы Москва хоть в чем-то призналась, хоть кого-то (например, мертвых Гиви, Моторолу и Захарченко) объявила виновным - и тогда можно будет по-быстрому сварганить пародию на судебное разбирательство и сказать родственникам погибших: "Отстаньте! Что вам еще надо? Суд состоялся, виновные посмертно осуждены. Не мешайте нам спокойно жить!"

Новини
Россия должна иметь особые права, иначе можем повторить!

Но, увы, мне трудно поверить в то, что Москва сделает им такой подарок. Зачем? Чего ради? Если серьезные персональные санкции не ввели сразу же после трагедии, то пять лет спустя тем более никто напрягаться не станет...

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Автор
Марк СолонінМарк Солонін
Теми
На Донбасі збитий Boeing-777Російська воєнна загроза
Місце
Росія
Теги
Новини Росіївійна
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Смех и грех! Управшивать Педерашку, чтобы она призналась в убийстве пассажиров Боинга, это как идти на поклон к убийце, унижаться перед ним и упрашивать сознаться в содеянном.
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Dell Alex
Dell Alex
Солонин в вопросе разбирается, как парнокопытное в цитрусовых. То ему срок следствия большой, то разговаривать не о чем. Реально, чудак судит обо всем мире по окружающей его искривленной российской действительности и ни хрена не понимает как это работает в мире и как такие вещи происходили раньше.
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