Топпропагандистка Росії, головна редакторка телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян заявила, що вчетверте вагітна від режисера Тиграна Кеосаяна.
Новиною про майбутнє поповнення вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Дорогі і улюблені підписники! Навіть не знаю, як про це повідомити без вибуху реготу, але я знову вагітна. Це, звичайно, дуже рано – виходить, я завагітніла всього через 4 місяці після попередніх пологів, але якщо вже так вийшло, не можу сприймати це інакше як благословення", – написала пропагандистка.
Маргарита Симоньян вагітна вчетверте
Скріншот із відео
При цьому Симоньян заявила, що виступає категорично проти абортів і вважає такий варіант неможливим.
Вона також похвалилася що під час попередньої вагітності активно підтримувала майбутніх мам серед підписниць і пообіцяла допомогти і іншим відмовитися від аборту.
Маргарита Симоньян і Тигран Кеосаян знову стануть батьками
kino-teatr.ru
Дорогі і улюблені передплатники! ⠀ Навіть не знаю, як про це повідомити без вибуху реготу, але я знову вагітна. ⠀ Це, звичайно, дуже рано - виходить, я завагітніла всього через 4 місяці після попередніх пологів, але якщо вже так вийшло, не можу сприймати це інакше як благословення. ⠀ Я, здається, ніколи не говорила цього публічно, але я проти абортів. Не беруся радити іншим і не вважаю, що цим має займатися держава, але особисто для мене аборт завжди був неможливий. ⠀ Ви пам'ятаєте, коли я народила Маро, я об'явив акцію підтримки недавно народили мам. Мені написали 128 нужденних матусь і отримали свій подарунок від Маро. ⠀ Тепер я хочу допомогти утримати когось від аборту або від того, щоб залишити дитину в дитбудинку. ⠀ Якщо ви дійсно потребуєте, пишіть мені сюди, надсилайте номер картки, я зроблю вам переклад, якого вистачить на те, щоб купити все, що потрібно до пологів і перших місяців життя дитини, а наші хлопці з ДДБМ @ act.next зв'яжуться з вами , щоб з'ясувати, як ще можна вам допомогти. ⠀ Будемо народжувати разом :)
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Анна Седокова, яка зараз живе і працює в Росії, зробила чергове зізнання про четверту вагітність.
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