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16 березня • оновлено в 13:25
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Маргарита Симоньян вагітна вчетверте

3.8т
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Топпропагандистка Росії, головна редакторка телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян заявила, що вчетверте вагітна від режисера Тиграна Кеосаяна.

Новиною про майбутнє поповнення вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Дорогі і улюблені підписники! Навіть не знаю, як про це повідомити без вибуху реготу, але я знову вагітна. Це, звичайно, дуже рановиходить, я завагітніла всього через 4 місяці після попередніх пологів, але якщо вже так вийшло, не можу сприймати це інакше як благословення", – написала пропагандистка.

Маргарита Симоньян вагітна вчетверте

Маргарита Симоньян вагітна вчетверте

Скріншот із відео

При цьому Симоньян заявила, що виступає категорично проти абортів і вважає такий варіант неможливим.

Вона також похвалилася що під час попередньої вагітності активно підтримувала майбутніх мам серед підписниць і пообіцяла допомогти і іншим відмовитися від аборту.

Маргарита Симоньян і Тигран Кеосаян знову стануть батьками

Маргарита Симоньян і Тигран Кеосаян знову стануть батьками

kino-teatr.ru

Дорогі і улюблені передплатники! ⠀ Навіть не знаю, як про це повідомити без вибуху реготу, але я знову вагітна. ⠀ Це, звичайно, дуже рано - виходить, я завагітніла всього через 4 місяці після попередніх пологів, але якщо вже так вийшло, не можу сприймати це інакше як благословення. ⠀ Я, здається, ніколи не говорила цього публічно, але я проти абортів. Не беруся радити іншим і не вважаю, що цим має займатися держава, але особисто для мене аборт завжди був неможливий. ⠀ Ви пам'ятаєте, коли я народила Маро, я об'явив акцію підтримки недавно народили мам. Мені написали 128 нужденних матусь і отримали свій подарунок від Маро. ⠀ Тепер я хочу допомогти утримати когось від аборту або від того, щоб залишити дитину в дитбудинку. ⠀ Якщо ви дійсно потребуєте, пишіть мені сюди, надсилайте номер картки, я зроблю вам переклад, якого вистачить на те, щоб купити все, що потрібно до пологів і перших місяців життя дитини, а наші хлопці з ДДБМ @ act.next зв'яжуться з вами , щоб з'ясувати, як ще можна вам допомогти. ⠀ Будемо народжувати разом :)

Публікація від Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Анна Седокова, яка зараз живе і працює в Росії, зробила чергове зізнання про четверту вагітність.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Маргарита Сімон'ян
Місце
Росія
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а киселев и соловьев уже не топ?
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Гоша Злой
Гоша Злой
еще одним скрепным пупсом больше.... печалька
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