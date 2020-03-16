Топпропагандистка Росії, головна редакторка телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян заявила, що вчетверте вагітна від режисера Тиграна Кеосаяна.

Новиною про майбутнє поповнення вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Дорогі і улюблені підписники! Навіть не знаю, як про це повідомити без вибуху реготу, але я знову вагітна. Це, звичайно, дуже рано – виходить, я завагітніла всього через 4 місяці після попередніх пологів, але якщо вже так вийшло, не можу сприймати це інакше як благословення", – написала пропагандистка.

Маргарита Симоньян вагітна вчетверте Скріншот із відео

При цьому Симоньян заявила, що виступає категорично проти абортів і вважає такий варіант неможливим.

Вона також похвалилася що під час попередньої вагітності активно підтримувала майбутніх мам серед підписниць і пообіцяла допомогти і іншим відмовитися від аборту.

Маргарита Симоньян і Тигран Кеосаян знову стануть батьками kino-teatr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Анна Седокова, яка зараз живе і працює в Росії, зробила чергове зізнання про четверту вагітність.

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