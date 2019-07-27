"Мамо, це війна?" Історія з Москви в день мітингу зворушила росіян

Діалог маленького хлопчика з мамою на масштабному мітингу в Москві зворушив росіян. На своїй в сторінці в Twitter Радіо Свобода опублікувала невелику замітку, де описана реакція дитини на перекриття правоохоронними органами вулиці перед мітингувальниками.

"На Тверській блокований тротуар." Маленький хлопчик поруч зі мною запитує маму: — Мамо, це війна? Ні, малюк, це перехід на Пушкінській..."", — написали журналісти.

На Тверській блокований тротуар.

"Маленький хлопчик поруч зі мною запитує маму:

- Мама, це війна?

Ні, малюк, це перехід на Пушкінській ... " https://t.co/ZLeNnVfu7h pic.twitter.com/Yzs7iZWabc - Радіо Свобода (@SvobodaRadio) 27 липня 2019 р

Живий діалог матері і сина під час такої сумної ситуації зворушив росіян.

Коментарі під публікацією Скріншот

Коментарі під публікацією Скріншот

Відзначимо, в суботу, 27 липня в Москві почався мітинг на підтримку опозиційних кандидатів в Московську міську думу. Ще до його офіційного початку силовики затримали десятки людей. За попередньою інформацією, поліція схопили близько 140 осіб

Як уточнюють російські ЗМІ, ще одного організатора, незареєстрованого кандидата в Мосміськдуму Іллю Яшина доставили у відділ поліції в Троїцьку ще вночі, відразу після обшуку в його квартирі. Поліція активно затримує і простих громадян.

Почали затримувати жорсткіше. Тягнуть дівчину pic.twitter.com/BkqDND1eB8 - Daniil Sotnikov (@ 1_21gigawats) 27 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше схожий мітинг за чесні вибори відбувся у Санкт-Петербурзі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.