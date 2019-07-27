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"Мамо, це війна?" Історія з Москви в день мітингу зворушила росіян

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Діалог маленького хлопчика з мамою на масштабному мітингу в Москві зворушив росіян. На своїй в сторінці в Twitter Радіо Свобода опублікувала невелику замітку, де описана реакція дитини на перекриття правоохоронними органами вулиці перед мітингувальниками.

"На Тверській блокований тротуар." Маленький хлопчик поруч зі мною запитує маму: — Мамо, це війна? Ні, малюк, це перехід на Пушкінській..."", — написали журналісти.

Живий діалог матері і сина під час такої сумної ситуації зворушив росіян.

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Відзначимо, в суботу, 27 липня в Москві почався мітинг на підтримку опозиційних кандидатів в Московську міську думу. Ще до його офіційного початку силовики затримали десятки людей. За попередньою інформацією, поліція схопили близько 140 осіб

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Як уточнюють російські ЗМІ, ще одного організатора, незареєстрованого кандидата в Мосміськдуму Іллю Яшина доставили у відділ поліції в Троїцьку ще вночі, відразу після обшуку в його квартирі. Поліція активно затримує і простих громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше схожий мітинг за чесні вибори відбувся у Санкт-Петербурзі.

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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Не, не могу молчать. Суровая правда в том, что русским глубоко пох на своих оппозиционеров. Не любят они нас. Презирают. Обзывают. Отвечаем тем же.
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Qurd Boz
Qurd Boz
Djordj Oruell -- "1984"- .eto Moskva 2019q.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Задрали эти грантоеды, люди в выходной день вышли погулять по Тверской, а тут эти упыри.
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