"Малоцінний людський матеріал": на Кремль-ТВ зневажили загиблих в Одесі. Відео

Російський політолог Олександр Ситін, назвав загибель 48 українців в результаті підпалу Будинку профспілок в Одесі в 2014 році "ліквідацією малоцінного людського матеріалу".

Цинічною заявою він вибухнув в ефірі одного з російських телеканалів, присвяченому пожежі в паризькому Нотр-Дамі. Ситіна одразу попросили вийти. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ну ви порівняли пожежу у найважливішій культурній цінності Європи і, так сказати, ліквідацію малоцінного людського матеріалу в Одесі", – висловився він.

Олександр Ситін Скріншот з відео

Олександр Ситін Скріншот з відео

Студія у відповідь "вибухнула" бурхливим обуренням: "Порівнювати з людським життям? Та навіщо ви сюди прийшли?!"

"Я прийшов, тому що мене покликали!" – крикнув він у відповідь.

"Людський матеріал ніхто не кличе, воно саме припливає. Ви сюди припливли! Ви хто такий? Та мені плювати, хто. Той, хто називає людей людським матеріалом, не людина", – заперечив йому так званий "радник глави "ЛНР" із зовнішніх зв'язків", пропагандист Родіон Мірошник.

Ведучий відреагував на слова Ситіна і вигнав його зі студії. "Честь маю", – сказав наостанок політолог.

"Не маєте ви нічого!" – прозвучало у відповідь.

"Йди під три чорти, свиня!" – кинув Ситін Мірошнику, прямуючи до виходу.

Родіон Мірошник і Олександр Ситін Скріншот з відео

Родіон Мірошник і Олександр Ситін Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 травня 2014 року в Одесі в районі Грецької площі відбулися масові зіткнення між футбольними "ультрас" з Харкова та Одеси, а також активістами Євромайдану з одного боку і прихильниками Антимайдану – з іншого.

Зіткнення закінчилася руйнуванням наметового містечка Антимайдану і підпалом Будинку профспілок. Жертвами конфлікту стали 48 людей, більше 250 людей постраждали.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.