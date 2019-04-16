"Малоцінний людський матеріал": на Кремль-ТВ зневажили загиблих в Одесі. Відео

Російський політолог Олександр Ситін, назвав загибель 48 українців в результаті підпалу Будинку профспілок в Одесі в 2014 році "ліквідацією малоцінного людського матеріалу".
Цинічною заявою він вибухнув в ефірі одного з російських телеканалів, присвяченому пожежі в паризькому Нотр-Дамі. Ситіна одразу попросили вийти. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Ну ви порівняли пожежу у найважливішій культурній цінності Європи і, так сказати, ліквідацію малоцінного людського матеріалу в Одесі", – висловився він.
Олександр Ситін
Скріншот з відео
Олександр Ситін
Скріншот з відео
Студія у відповідь "вибухнула" бурхливим обуренням: "Порівнювати з людським життям? Та навіщо ви сюди прийшли?!"
"Я прийшов, тому що мене покликали!" – крикнув він у відповідь.
"Людський матеріал ніхто не кличе, воно саме припливає. Ви сюди припливли! Ви хто такий? Та мені плювати, хто. Той, хто називає людей людським матеріалом, не людина", – заперечив йому так званий "радник глави "ЛНР" із зовнішніх зв'язків", пропагандист Родіон Мірошник.
Ведучий відреагував на слова Ситіна і вигнав його зі студії. "Честь маю", – сказав наостанок політолог.
"Не маєте ви нічого!" – прозвучало у відповідь.
"Йди під три чорти, свиня!" – кинув Ситін Мірошнику, прямуючи до виходу.
Родіон Мірошник і Олександр Ситін
Скріншот з відео
Родіон Мірошник і Олександр Ситін
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL 2 травня 2014 року в Одесі в районі Грецької площі відбулися масові зіткнення між футбольними "ультрас" з Харкова та Одеси, а також активістами Євромайдану з одного боку і прихильниками Антимайдану – з іншого.
Зіткнення закінчилася руйнуванням наметового містечка Антимайдану і підпалом Будинку профспілок. Жертвами конфлікту стали 48 людей, більше 250 людей постраждали.
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