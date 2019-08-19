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"Мало не війна була": з'явилися нові подробиці вбивства підлітком сім'ї в Росії

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Причиною того, що в селі Патрикеєво (Ульяновська область, Росія) 16-річний підліток зарізав усю свою сім'ю, а після цього наклав на себе руки, могло стати те, що хлопчику заборонили поїхати на весілля до тітки.

Про можливу причину трагедії розповіла родичка підлітка Наталія Ширманова в коментарі "РЕН ТВ", написало видання "РИА Новости".

Жінка зазначила, що сім'я планувала поїхати на весілля до тітки, проте дітей не запросили. Хлопчик повинен був залишитися вдома з двоюрідною сестрою Дашею і стежити за чотирирічними близнючками.

З'явилися подробиці вбивства підлітком сім'ї в Росії

З'явилися подробиці вбивства підлітком сім'ї в Росії

За словами Ширмановой, агресію підлітка могла спровокувати саме категорична заборона на поїздку.

"Я думаю, що причиною стало це. Тому що тут мало не війна була через це весілля", – пояснила жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Патрикеєво Ульяновської області РФ 16-річний підліток скоїв масове вбивство, після чого наклав на себе руки. Хлопець зарізав усю свою родину: трьох дорослих і двох дітей. Після вийшов на вулицю, завдав собі кілька поранень і зістрибнув з вишки насмерть. Пізніше слідчий комітет РФ опублікував відео з місця кривавого вбивства.

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Місце
Росія Ульяновськ
Теги
вбивство самогубство
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