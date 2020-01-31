Ледь не спіймалися через бюстгальтер: історія подружжя-найкращих шпигунів СРСР

У Росії розповіли історію подружжя, які належали найкращих шпигунів-"нелегалів" часів СРСР.

Віталій і Людмила Нуйкіни були агентами КДБ з "особливого резерву". Разом вони аж до 1986 року встигли попрацювати більш ніж у 18 країнах світу, пише "Лента.ру".

Віталій Нуйкін помер у 1998 році, а його дружина тільки в 2018-му зважилася розповісти деякі нюанси зі свого життя пресі.

Людмила і Віталій Нуйкіни

Розвідницею вона стала услід за чоловіком. Тоді в них уже був чотирирічний син Юра. Усіх родичів, зокрема й дитину, подружжя переконало, що вони – звичайні дипломати. Причому за кордоном у них народився ще один син, якого назвали Андре. Хлопчик не здогадувався, хто його батьки.

Ледь не прокололися через бюстгальтер і туалетний папір

За словами Людмили, були такі моменти, коли побутові деталі ледь не закінчилися для них викриттям.

Одного разу під час одного з відряджень Нуйкін набрала в магазині повний кошик туалетного паперу – товару, дефіцитного в СРСР. На щастя, чоловік вчасно це помітив і виправив ситуацію.

Іншим разом жінка частково оголилася на примірці й усі побачили, що на її радянському бюстгальтері були ґудзики – на відміну від західних – з гачками. Тоді теж все минулося.

Можливо, вони б продовжили свою діяльність ще довше, проте один із радянських шпигунів-зрадників Олег Гордієвський здав їх британській розвідці. На той час вони були у відпустці на території СРСР, що і врятувало їх від загибелі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба зовнішньої розвідки Росії розсекретила імена семи розвідників-нелегалів, які "внесли великий вклад у безпеку країни".

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