"Маленька старенька, згорблена..." У мережу потрапили фото справжньою мами Путіна

У мережі з'явилися фото справжньої матері президента РФ Володимира Путіна, яка мешкає в грузинському селі Метехі.

Знімки оприлюднила польська журналістка Кристина Курчаб-Редліх, автор книги "Вова, Володя, Володимир. Таємниці Росії Путіна", номінантка Нобелівської премії миру. У своєму інтерв'ю "Белсат" вона розповіла, що Віру Путіну зараз 93 роки (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця сторінки).

Віра Путіна і журналістка Кристина Курчаб-Редліх Кристина Курчаб-Редліх (архівне фото за листопад 2019 року)

"Маленька старенька, дуже згорблена...", – описала її журналістка.

Під час зустрічі з Курчаб-Редліх мати Путіна розповіла, що вона народилася в 1926 році в селі Терьохін біля російського міста Очер. Там вона вчилася в технікумі, і тоді познайомилася з чоловіком на ім'я Платон Привалов.

"Виявилося, що він одружений, про що вона не знала. Вона була вагітна, коли дізналася, що у нього є дружина. Його не було вдома, і йому прийшла посилка від дружини, так вона і дізналася. Вона швидко поїхала до своїх батьків в Терьохін, і там, в лікарні поруч, народився наш Вова, Володимир Володимирович. Але це був 1950 рік, а не тисячі дев'ятсот п'ятьдесят два ", – зазначила журналістка.

Віра Миколаївна Путіна Кристина Курчаб-Редліх (архівне фото за листопад 2019 року)

Вона уточнила, що справжньою датою народження Путіна є 7 жовтня 1950 року, а не 1952-го.

"Вона там пожила з ним рік, а потім поїхала на практику в Ташкент, далеко. Вона завжди повторювала, що дуже хотіла вчитися. Вона поїхала на цю практику, а дитину залишила у своїх батьків. В Ташкенті була військова частина. Вона там познайомилася з дуже привабливим зовні чоловіком, з грузином, якого звали Георгій Осепашвілі. дуже швидко вони одружилися ", – зазначила журналістка.

Віра Миколаївна Путіна Кристина Курчаб-Редліх (архівне фото за листопад 2019 року)

Курчаб-Редліх додала, що після цього вона з чоловіком переїхала в Метехі, а потім попросила матір перевезти туди і її сина. Однак маленькому тоді Володимиру Путіну там були не раді, тому що він був позашлюбним сином (на Кавказі так було не прийнято), і Віра Миколаївна відправила його до своїх батьків в Терьохіна, де був їхній будинок. З тих пір вона його не бачила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спливло кілька невідомих до цього деталей про дитинство російського президента Володимира Путіна.

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