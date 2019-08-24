Так, друзья — сегодня немного отвлечемся от советской тематики и поговорим о такой интересной теме, как реальное количество населения в России. Вопрос не такой праздный, как может показаться на первый взгляд, и причины сокрытия реального количества населения в России могут быть весьма интересными — об этом я подробно расскажу в последнем разделе поста, - пишет белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Если поискать в интернете реальные цифры населения России, то везде вы увидите разные цифры — официальная статистика называет цифру в 146 миллионов человек, рассказывая также и о том, что каждый год население прибывает в среднем на 0,1%. Неофициальные же данные существенно называют существенно более низкие цифры — я встречал цифры в 120, 113 и 100 миллионов человек, а различные конспирологические теории даже говорят, что в реальности в России осталось не более 70-80 миллионов человек.

Итак, в сегодняшнем посте — выясняем, сколько людей на самом деле осталось в России.

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Что говорит официальная статистика?

Как я уже написал в начале поста, официальная российская статистика утверждает, что в России в настоящий момент проживает 144,5 миллиона человек, а население продолжает увеличиваться — именно такая цифра представлена в гугле по запросу "население России", а Росстат называет даже более высокие цифры — 146,781 миллионов человек.

Тут надо понимать один важный момент — в несвободной стране, управляемой несменяемой властью (какой сейчас является Россия) статистика всегда служит государству. Национальной идеей (бзиком) России при путинизме стала идея прирастания людьми и территориями — причём не так, как это происходит в развитых странах (путём привлечения людей на экономически благоприятную территорию), а путём захвата — так, например, после Крымнаша Путин во всеуслышанье заявил, что в России якобы "проживает 160 миллионов человек".

Рассказы о постоянном приросте населения являются одной из "скреп" в нынешней России — именно поэтому я бы с осторожностью относился к любым рассказам властей и официальной статистике о том, сколько людей на самом деле проживает в России — так как реальные цифры могут очень существенно отличаться от тех, которые называет официальная пропаганда.

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Альтернативыне цифры и "индекс зерна".

А теперь давайте посмотрим, какие цифры называют альтернативные источники. Согласно неофициальным данным, в России с 1992 и в последующие 20 лет идёт не прирост, а непрерывная убыль населения — с разной скоростью в разные годы. Рекордная убыль населения пришлась на 2000 год — когда население России уменьшилось почти на 1 миллион человек (на 960 тысяч) и никогда не составляла менее 200 тысяч в год. Короткий скачок был лишь в 2014 году — население прибавилось на 33,7 тысячи человек, но потом цифры вновь пошли на убыль.

Согласно этим данным, в реальности в России проживает не 146, а 133 миллиона человек (или 130 без Крымнаша), а остальные миллионы — являются либо приписками, либо компенсируются за счёт мигрантов из азиатских частей бывшего СССР. Другие источники, говоря о реальном населении России, называют и вовсе цифры не более 70-80 миллионов человек — подкрепляя такие подсчёты так называемым "индексом зерна" — количеством собираемого и потребляемого в стране зерна. Согласно этой теории, в стране потребляется в среднем примерно 1 тонна зерна на 1 человека в год.

Так, например, в 2017 году в Беларуси собирали около 9-10 миллионов тонн зерна, из которых 1 млн. тонн отправили на экспорт, что примерно соответствует населению нашей страны в 9,5 млн. человек, а в США в том же 2017 году собрали около 421 миллиона тонн зерновых, при этом экспортировав около 30 миллионов — оставшиеся 390 тонн зерна с запасом соответствуют количеству населения США в 330 млн. человек.

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Что же касается России — то в том же 2017 году, как нам бодро сообщает Телеграфное Агентство Советского Союза, составил 134 миллиона тонн. Вот какие намолоты у нас, бойтесь проклятые пиндосы! Но при этом та же Россия экспортировала целых 50 миллионов тонн из этих 134 собранных миллионов, оставив в стране, фактически, только 84 миллиона тонн зерна — о чём с глупой бравадой сообщают те же кремлёвские СМИ. Вот он российский экспорт, скоро и 100 миллионов тонн зерна экспортируем!

Если принять "индекс зерна" за чистую монету, то выходит, что в в реальности в России проживает не более 80-90 миллионов человек. И даже если значительно, ну скажем на треть уменьшить "индекс зерна", и от 1 тонны зерна на жителя в год оставить 700 килограммов — то и в этом случае получаются цифры лишь около 110-120 миллионов, и уж точно далёкие от заявленных официальной статистикой 146 миллионов.

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Мёртвые избиратели. Вместо эпилога.

А теперь самое интересное. Если предположить, что реальное количество населения России действительно значительно (на десятки миллионов) отличается от заявленой Росстатом цифры в 146 млн, то возникает закономерный вопрос — зачем и кому это нужно? Скажите людям правду, да и всё.

Как мне видится ситуация — причины здесь две. Первая причина — собственно, пропагандистская. Любая империя развивается по законам массы, описанных ещё Элиасом Канетти — либо она разрастается, либо она разваливается. У жителей любой диктаторской страны важно поддерживать ощущение верного направления общего движения — вот, смотрите, население растёт, всё в порядке — а то что голодно, холодно и санкции — так то пиндосы воду мутят, скоро с ними разберётся наш Данила.

Ну а вторая причина — это, собственно, наличие "мёртвых душ" для всевозможных электоральных приписок и манипуляций на выборах. "Мёртвые избиратели" (люди, которых на самом деле давно нет) продолжают исправно ходить на выборы и ставить галочки в нужных влястям графах бюллетеня. Делается достаточно просто — скажем, на каком-то избирательном участке голосует 700 человек, половина которых голосует за провластного кандидата, а вторая половина — против. В избирательные протоколы вносятся имена ещё 300-400 несуществующих (давно умерших либо выехавших из страны) людей, которые голосуют "в нужном ключе", из-за чего власть побеждает со значительным перевесом. Время от времени такие случаи просачиваются в прессу, но я думаю что это только капля в море от того, что там происходит на самом деле...

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Такие дела.

А как вы думаете — какая реальная численность населения в России в 2019 году?

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