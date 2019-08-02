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Максим Мирович
Максим Мирович
Білоруський блогер Всі статті автора

Как россияне свергли советскую власть

2.8т Читати матеріал російською

Так, друзья — сегодня будет пост о том, как россияне свергли советскую власть.

28 лет назад, в августе 1991 года в Москве состоялось событие, названное позже "путчем ГКЧП". Что же произошло в эти дни? Бывшие члены советского правительства во что бы то ни стало стремились сохранить СССР (в виде какого-то нового "Союза Суверенных Государств", управляемого из Москвы), а силы под руководством президента Ельцина отказались подчиняться ГКЧП, назвав их действия антиконституционными.

Дальше события развивались уже на улицах. Пол приказу ГКЧП в Москву были введены войска — около трёх сотен БМП, 150 БТР-ов и танки Кантемировской дивизии. В свою очередь, Ельцин выводит на улицы десятки тысяч людей, которые не хотят сохранения советской власти ни в каком виде. Под влиянием людей на улицах, часть войск переходит уже на сторону Ельцина и демократов — мотострелки Таманской дивизии развернули свои БМП уже на защиту Белого дома, в котором находился Ельцин.

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В ночь с 20 на 21 августа в Москве происходит столкновение между армией и защитниками Белого дома — сторонники Ельцина блокировали троллейбусами колонну бронетехники, при этом трое защитников Белого дома погибли. После этого события утром 21 августа министр обороны СССР Язов отдает приказ вывести из Москвы все военные части, пишет Максим Мирович в Facebook.

22 августа все члены ГКЧП были арестованы, их действия были признаны антиконституционными. Парадоксальным образом, путч ГКЧП не только не "сохранил СССР", но маргинальными действиями партийной верхушки только ускорил его падение.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про бурный август 1991 года в Москве, а также вопрос.

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01. Конец августа 1991, начало путча ГКЧП. Армия блокирует доступ на Красную площадь:

02. Впрочем, оцепление с площади вскоре сняли, и её заполнили протестующие с российскими триколорами, плакатами и портретами академика Сахарова:

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03. Баррикады возле здания Верховного Совета СССР, в котором находилось фактическое руководство России.

04. А это защитники Белого дома, в котором находился президент Ельцин:

05. Люди строят баррикаду из подручных средств, снимок сделан возле здания Верховного совета:

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06. Строительство баррикады возле Белого дома. В ход шли любые материалы, в том числе и вот такая неивзестно откуда взявшаяся труба огромного диаметра:

07. Охрана Белого дома надевает повязки с триколором, чтобы отличать "своих" в случае возможных столкновений с переодетой милицией:

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08. Повседневная жизнь на баррикадах. Чем-то напоминает Евромайдан в Киеве, состоявшийся через 22 года после ГКЧП.

09. Полевая кухня защитников:

10. Баррикада у Верховного совета:

11. В ответ на блокировку и охрану зданий в Москву по приказу ГКЧП стали вводить бронетехнику:

12. Люди блокируют танки и БМП на Манежной площади, разгораются оживленные дискуссии между демонстрантами и солдатами:

13. Танки на московских улицах:

14. Генерал Лебедь, бывший в то время заместителем командующего ВДВ, переходит на сторону защитников Белого дома, его примеру последовали и многие друние командиры подразделений. Отчасти именно это предотвратило штурм Белого дома и здания Верховного совета, план которого уже был разработан ГКЧП.

15. Солдаты читают последние новости и листовки протестующих:

16. Ночь с 21 на 22 августа. Люди валят памятник Якову Свердлову — да, 28 лет назад в Москве тоже валили памятники)

17. В ходе ночных столкновений на баррикадах погибло 3 человека, которых похоронили на следующий день:

18. Вот так в те годы выглядели защитники демократии в России, фото с похорон погибших на баррикадах:

19. 22 августа, люди приветствуют Бориса Ельцина возле Белого дома, это уже после падения ГКЧП и ареста всех его участников:

20. 23 августа, Горбачёв вернулся к власти.

21. До конца СССР оставались считанные дни.

Все фото: Gettyimages.

А вы помните те события? Как оцениваете их?

Напишите в комментариях, интересно почитать.

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Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Місце
Росія
Тег
СРСР
Джерело
Джерело: Facebook Максима Мировича
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Тогда страх на котором держался ссср спал и оказалось что все народы включая и россиян хотели свободы. Теперь же сбрендившая росия пытается все повернуть вспять.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Хорошо устроились современные ГБисты России. Сидит сейчас какой-нибудь зажравшийся половник КГБ(ФСБ) в кабинете, читает доносы, даёт поручения. Зарплата у него огромная, пенсия такая же, дачи, квартипы, машины, при этом он ни за что и нигде ничего не платит, потому что у него льготы. В общем, всё как всегда. Но вот, что интересно. Он ведь мнит из себя белую кость России. То есть потомок рабочих и крестьян, которые уничтожали и выгоняли белую кость царской России, а может даже потомок сотрудника НКВД, теперь считает себя белой костью России. Он дворянского рода теперь оказывается. Путинец первой степени, почётный кавалер КГБ(ФСБ), ГБистом Кирилом на должность помазанный, ГБистом Путиным царским вниманием и заботой обласканный. Его прадеды у русской белой кости времён царской России всё отняли, а теперь он сам – белая кость. А что? Всё правильно. То, что его прадеды отняли, то – теперь его, включая дворянские титулы на современный лад. Вот где лицемеры и хамы. Не правда ли?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Русский Крымчанин, Нет не правда, потому что раиссия всех аккупировала, а теперь все от нее шрахаются и осталась одна и друзья раз, два и обчелся. Правильно: с волками жить - по волчьи выть.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ferat Bey, Правда в том, что это не только в России - это по всему СССР. Не правда ли?
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