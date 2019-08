Так, друзья — сегодня будет важный пост про одно тревожное событие, которое произошло недавно в России и которое касается всей планеты Земля — взрыве на секретном полигоне под Северодвинском, информацию о котором российские власти стараются сейчас засекретить.

Как стало известно сегодня — в России не работают уже 4 станции мониторинга радиационной обстановки — что многие связывают как раз со взрывом в Северодвинске.

"Вот они эти америкосы, наврали про нас всё в фильме "Чернобыль!" — вскрикивают ватники, и тут же практически в точности повторяют всё, что было показано в фильме — врачам, что принимали пострадавших от взрыва, не сообщили, что те поражены радиоактивным цезием-137, вся информация о взрыве засекречивается, а станции мониторинга радиационной обстановки выводятся из строя, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, что на самом деле случилось в Северодвинске.

Взрыв на военном полигоне или ядерный реактор?

Для начала о том, что вообще случилось. На секретном полигоне в Северодвинске случился некий инцидент, который был связан с ракетным оружием и ядерной энергетической установкой. Точно так же, как и в совке, российские власти ничего не сообщили людям — обо всём стало известно из сторонних источников. 13 августа президент США Дональд Трамп сообщил в своём твиттере — "8 августа на полигоне под Северодвинском произошла авария российской крылатой ракеты "Буревестник", или "Skyfall" в обозначениях НАТО.

"Буревестник" — та самая ракета, о которой Путин рассказывал Федеральному собранию и которой угрожал миру — по одной из версий, на испытаниях взорвалась именно она. По другой из версий — где-то под Северодвинском взорвался ядерный реактор на тепловых нейтронах — примерно такой же, какой был в Чернобыле. В пользу этой версии говорит официальная сводка Росгидромет, которая упоминает некое "облако радиоактивных инертных газов" — вероятнее всего, имеется в виду ксенон-135, который образуется в реакторах при цепной реакции распада урана-235.

С официальной сводкой Росгидромета можно ознакомиться вот тут, на всякий случай сделаю также скриншот:

Цезий-137 в больничных палатах.

Врачам Архангельской областной больницы, куда привезли пострадавших от взрыва под Северодвинском, не сообщили, что больные поражены радионуклидами — точно так же, как это было в 1986 году и что было показано в сериале "Чернобыль". Только позже, после проведения анализов, врачи обнаружили в мышечной ткани пострадавших радионуклид цезий-137.

Как рассказывает "Медуза" — все врачи и сотрудники больницы, что контактировали с ранеными при взрыве, по требованию ФСБ подписали документы о неразглашении. По неподтверждённой информации из источников "Медузы" — пять или шесть сотрудников Архангельской больницы позже отправили в Москву на анализы, по другой информации — отправили около 50 сотрудников.

Издание "Северные новости" приводит слова одной из сотрудниц больницы — "Из-за радиоактивной пыли на несколько дней закрыли приёмное отделение больницы, а спустя некоторое время медперсоналу дали свинцовые фартуки, но это уже была не защита".

Последствия засекречены.

Официальные российские власти не рассказывают о происшествии ничего конкретного, либо отделываются комментариями в стиле "всё хорошо, прекрасная маркиза". А между тем, после случившегося инцидента только по официальным данным Росгидромета радиационный фон в Северодвинске превышал фоновые показатели в 4-16 раз.

Сегодня появилась информация, что в России также перестали работать 4 станции, которые сообщали о радиационной обстановке...

Между тем, в твиттере публикуются вот такие карты радиоактивного загрязнения после инцидента, полученные со спутника — радиационные потоки накрыли, главным образом, Россию и граничащие с ней на юго-востоке страны:

Lassina Zerbo✔@SinaZerbo

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://twitter.com/ctbto_alerts/status/1160130156922642433 …

CTBTO✔@ctbto_alerts

In response to media queries, and to meet civil society expectations on applications of #CTBTO data beyond the Treaty, we confirm an event coinciding with the 8 Aug explosion in #Nyonoksa, Russia, was detected at 4 #IMS stations (3 seismic, 1 infrasound).

1,707

5:26 PM - Aug 18, 2019 - Vienna, Austria

Twitter Ads info and privacy