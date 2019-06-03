Так, друзья, тут есть новость из России — на одном из военных заводов в российском городе Дзержинске прогремели мощные взрывы, после которых над точкой взрыва начал расти гриб, напоминающий ядерный. По словам, а также фотоснимкам и видеороликам очевидцев — на месте взрывов наблюдается сильное задымление, а во многих домах вокруг места происшествия повылетали стёкла.

Что интересно — российские СМИ очень скудно освещают всё произошедшее в городе. Всего по официальным данным пострадало около 84 человек, погибших якобы нет, но при этом (внимание) — последствия взрывов затронули 70 детских садов и 31 школу в городе — об этом, как сообщает РИА новости, заявил губернатор области Глеб Никитин. Это же какой силы должны быть взрывы, чтобы повреждения затронули такое большое количество городских объектов? Лично мне всё происходящее чем-то напомнило аварию в Чернобыле в 1986 году — тогда точно так же умалчивали всё происходящее, старались преуменьшить последствия аварии и врали, что "всё под контролем".

В сегодняшнем посте мы посмотрим на фото и видео от очевидцев всего того, что случилось в российском городе Дзержинске и подумаем, что же это было на самом деле.

Вот, собственно, видео того, что случилось. Судя по всему — взрывов в городе было много, так как в момент начала съёмки на горизонте уже растёт гриб, и уже после этого слышны ещё хлопки, после которых где-то вылетают стёкла:

Ещё одно видео. Тоже можно увидеть уже вполне сформированный гриб на горизонте, и уже позже ещё слышны тяжелые хлопки.

Съёмки из городских кварталов. Напоминает фильм-апокалипсис:

А вот видео того, как репродукторы города Дзержинск объявляют людям обо всём случившемся, чем-то похоже на Припять 26 апреля 1986 года, даже голос дикторши точно такой же:

Несколько фотоснимков произошедшего. Растущий над городом гриб:

Съёмки из другого района:

Последствия взрывов — уничтоженный ударной волной магазин и выбитые оконные рамы в подъезде.

Жители Дзержинска наблюдают за последствиями взрыва с застеклённого балкона:

Такие дела. Лично мне кажется, что власти не сообщают нам всей правды ни о взрыве, ни о его последствиях — стоит вспомнить хотя бы то, как в своё время власти врали людям о Чернобыле — полная правда о нём стала известна намного позже.

А как вы думаете — что на самом деле случилось в Дзержинске?

Напишите в комментариях, интересно ваше мнение.

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