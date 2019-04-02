Когда нужно оправдать 20-летнее бессменное лидерство Путина, его сторонники (а также "разочаровавшиеся оппозиционеры") часто апеллируют к унылости отечественного политического ландшафта. На фоне абсолютной блеклости большинства оппозиционных политиков, Путин действительно смотрится молодцом. Единственная яркая альтернатива Путину – Алексей Навальный, который тоже у многих вызывает вопросы. Многим он кажется слишком авторитарным, некоторые даже называют его Путиным 2.0 и не хотят менять шило на мыло. Отсюда следует грустный вывод: велика Россия, а альтернативы Путину пока не существует.

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Мне тоже не хочется, чтобы народ России выбирал только между Путиным и Навальным. Хочется больше альтернатив. Но где все они? Многие считают, что лучше продолжать жить с Путиным, пока эти альтернативы не появились. Вот появятся новые интересные лидеры, тогда и будем бороться за честные выборы и голосовать за них.

Это неправильное понимание ситуации. Помимо Путина и Навального, в России есть очень много талантливых потенциальных политиков. Я уже объяснял с теоретической точки зрения, почему они не высовываются и мы о них ничего не знаем. Вкратце, потому что для талантливых людей, которые подумывают заняться политикой, есть два пути – стать лузером, если ничего не будет получаться, или стать лузером, если что-то будет очень хорошо получаться. Во втором случае против вас включат административный каток со всеми рисками уголовного преследования. То есть даже если вы очень талантливый политик, ни президентом, ни губернатором, ни даже мэром крупного города вам стать все равно не дадут. В чем смысл идти в политику? Лучше тогда добиваться успеха в каких-то других областях. Поэтому большинство талантливых людей изначально принимают для себя решение не участвовать в политике.

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Эта была экономическая теория участия в политике, основанная на карьерной мотивации талантливых людей. А как это работает на практике, мы увидели в эти выходные на примере украинских выборов. Владимир Зеленский объявил о своем желании участвовать в выборах 1 января 2019 г. До этого он вообще не участвовал в политике. В итоге он набрал голосов больше, чем Порошенко и Тимошенко вместе взятые при том, что еще в конце прошлого года они были уверенными лидерами президентской гонки. А тут появляется какой-то юморист и одной левой всего за три месяца выносит мастодонтов украинской политики.

Недруги Зеленского, включая Порошенко, называют его "марионеткой Коломойского", намекая, что предвыборная компания спонсировалась этим олигархом. Однако успех Зеленского не может объясняться только щедрым финансированием, даже если оно имело место. И у Тимошенко, и тем более у Порошенко финансовый ресурс был не меньше. Очевидно, дело в основном в харизме и популярности. В пользу этого говорят и 570 тысяч привлеченных волонтеров.

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Что это значит для всех нас? Что как только у нас появятся нормальные выборы, как только Элла Памфилова перестанет своей грудью ограждать Путина и "Единую Россию" от политиков, у которых есть реальные шансы на победу, как только слова "оппозиционный политик" и "уголовник" перестанут быть синонимами, то мы обязательно увидим новых ярких политиков. Вполне возможно, что на первых нормальных выборах появятся какой-нибудь юморист, бизнесмен, ученый, юрист, писатель, певец или режиссер, который сходу наберет голосов больше, чем Путин и Навальный вместе взятые.

Так что не нужно ждать, когда вдруг появятся сильные политики. Сначала нужно добиться проведения конкурентных выборов, и тогда нормальные политики появятся сами собой.

А Украине хочется пожелать всего самого хорошего. Если Зеленскому удастся победить во втором туре, я уверен, он будет отличным президентом.

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