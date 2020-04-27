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28 квітня • оновлено в 00:39
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Макаревич висміяв нову "перемогу" Путіна: зібралися воювати, а не лікуватися

3.4т
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Російський музикант, фронтмен групи "Машина времени" Андрій Макаревич із сарказмом відреагував на новину про рекордне зростання військового бюджету Російської Федерації.

Свою позицію він виклав на особистій сторінці у Facebook і провів паралель із подіями довкола пандемії коронавірусу в світі і безпосередньо в країні-агресорці.

"Ура! Наш військовий бюджет на четвертому місці в світі! Медичний, правда, на 124-му. Ну, так ми ж воювати зібралися, а не лікуватися!" – написав Макаревич.

Андрій Макаревич

Андрій Макаревич

"Газета.Ру"

Фанати зірки підтримали його думку і висловили аналогічні думки в численних коментарях під його дописом.

"Так для того половина лікарень у Росії і зачинилася за останні шість років, щоб військовий бюджет підтягнути", "Звідси ще випливає, що кількість тих, кому знадобиться медична допомога, сильно зменшиться, раз воюємо", "Деякий час тому усвідомив, що готовність країни "атакувати в разі чого" або "захищатися на смерть" не передбачає готовність лікувати поранених", "Ми росіяни. З нами пох", "Записуємо: Росія – в палату для буйних", "Навіщо ж мертвому припарки?!" – пишуть користувачі.

"Зібралися воювати, а не лікуватися!" Макаревич висміяв нову "перемогу" Путіна

"Зібралися воювати, а не лікуватися!" Макаревич висміяв нову "перемогу" Путіна

"Зібралися воювати, а не лікуватися!" Макаревич висміяв нову "перемогу" Путіна

"Зібралися воювати, а не лікуватися!" Макаревич висміяв нову "перемогу" Путіна

"Зібралися воювати, а не лікуватися!" Макаревич висміяв нову "перемогу" Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Макаревич заспівав нову пісню про майбутнє Росії. У ній він також порушив тему пандемії й неадекватної реакції влади країни-агресорки на неї. В її тексті йдеться, що "лікар у масці, в погонах з комендатури нам, як і раніше, міряє температуру, а термометр зламаний давно".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Коронавірус
Особи
Володимир Путін Андрій Макаревич
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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