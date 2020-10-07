Макаренко закликав зробити з Росії монархію Путіна і відновити "імперські кордони"

Кирило Лютий Новини Росії 01:34, 8.10.2020 Оновлено: 01:35, 8.10.2020

Член "Єдиної Росії" Ернест Макаренко закликав створити династію імені глави РФ Володимира Путіна.

На своїй сторінці в Twitter Макаренко закликав усіх об'єднатися і підписати петицію до Путіна про заснування в Росії монархічного ладу.

"Монархія під управлінням Путіна – це наша історична можливість і ми не можемо її втратити. Якщо Путін стане нашим царем, то ми остаточно отримаємо повноцінну стабільність і зможемо довгостроково вибудовувати імперські плани. Як було б чудово знову побачити Росію в імперських кордонах!" – заявив "єдинорос".

За його словами, Путін "дозволив Росії вийти на якісно новий рівень" і стати "ядерною наддержавою, яку боятися в усьому світі".

Нагадаємо, 7 жовтня Путіну виповнилося 68 років. В цілому він очолює РФ близько 16 років, і за ці роки не раз потрапляв у незручні і курйозні ситуації. OBOZREVATEL пропонує згадати кілька найбільш запам'яталися з них.

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